Voici 15 nouveaux films et séries d’horreur à voir d’ici l’Halloween

L’automne est le moment parfait pour écouter des films et des séries d’horreur et, bonne nouvelle, il y a une tonne de nouveautés à voir en 2020.

Sur toutes les plateformes de diffusion, et même au cinéma, il y a une foule de nouveaux titres autant pour les plus grands fans d’horreur que pour les poules mouillées qui ont simplement envie de se mettre dans l’ambiance de l’Halloween.

Voici donc 15 nouveautés d’horreur à voir cet automne:

1. The Babysitter: Killer Queen

Deux ans après qu’une secte satanique dirigée par sa baby-sitter eut tenté de le tuer, Cole tente tout simplement de survivre au secondaire. Lorsqu’il décide de passer un week-end entre amis dans un chalet, les démons de son passé refont surface.

Sur Netflix dès le 10 septembre.

2. Slaxx

Mettant en vedette la comédienne québécoise Romane Denis, ce film d’horreur de type «gore» a un tueur assez original: une paire de jeans!

Au cinéma dès le 11 septembre.

3. Ratched

Inspiré par le roman (et le film) Vol au-dessus d'un nid de coucou, Ratched raconte l’histoire d’origine de l’infirmière Mildred Ratched. Jouée par Sarah Paulson, la jeune femme cache quelque chose sous son apparence parfaite.

Sur Netflix dès le 18 septembre.

4. Rebecca

Ce remake du classique d’horreur de 1940 met en vedette Lily James et Armie Hammer. Nouvellement marié, le couple semble hanté par le fantôme de l’ex-femme décédée de Maxim, la mystérieuse Rebecca.

Sur Netflix dès le 21 octobre.

5. The Haunting of Bly Manor

La saison 2 de la terrifiante série The Haunting of Hill House présente une histoire totalement différente, mais avec les mêmes acteurs que le premier chapitre. Une jeune gardienne doit s’occuper d’enfants récemment orphelins, et elle découvre rapidement que rien n’est comme elle le croyait.

Sur Netflix dès le 9 octobre.

6. Freaky

On connaît tous le concept des films où deux personnages échangent de corps. Dans celui-ci, c’est une jeune femme (jouée par Kathryn Newton) qui, après s’être fait assassiner par un tueur en série, se retrouve dans le corps de son meurtrier, et lui, dans le sien! Hilarant et terrifiant à la fois.

Au cinéma dès le 13 novembre.

7. Hubie Halloween

Cette comédie se déroulant le soir de l’Halloween met en vedette Adam Sandler dans le rôle d’un homme excentrique qui, voulant jouer un tour, se retrouve au beau milieu d’une enquête pour un véritable meurtre.

Sur Netflix dès le 7 octobre.

8. La Révolution

Cette série française est une réimagination de la véritable Révolution française qui a eu lieu au 18e siècle. Le futur inventeur de la guillotine découvre un virus qui pousse les aristocrates à tuer les villageois.

Sur Netflix en octobre.

9. Vampires vs. The Bronx

Un groupe de jeunes amis du Bronx à New York tentent de protéger leur quartier attaqué par des vampires meurtriers.

Sur Netflix dès le 2 octobre.

10. A Babysitter's Guide to Monster Hunting

Inspiré de l’une des histoires de la série Chair de poule, ce film tourne autour d’une baby-sitter qui doit sauver les enfants qu’elle garde lorsque ceux-ci se font kidnapper par des monstres.

Sur Netflix dès le 14 octobre.

11. Unsolved Mysteries: Volume 2

Le second volume de cette série de type «true crime» va continuer de nous présenter des cas mystérieux qui n’ont jamais été élucidés. On ne connaît pas encore les cas précis en vedette, mais on a hâte de les découvrir!

Sur Netflix dès le 19 octobre.

12. The Curse of Audrey Earnshaw

Une fille et sa mère sont soupçonnées d’être des sorcières lorsque toutes les récoltes et les animaux d’un village sont décimés par une mystérieuse peste.

Au cinéma dès le 9 octobre.

13. Halloween Kills

Le tout dernier film dans cette saga d’horreur légendaire! Dans Halloween Kills, Laurie Stride et sa famille seront à nouveau confrontés au tueur Michael Myers.

Au cinéma dès le 16 octobre.

14. Come Play

Des parents doivent sauver leur fils différent des autres qui a été choisi par un démon qui s’appelle Larry et qui se manifeste via la technologie.

Au cinéma dès le 30 octobre.

15. Candyman

Du même réalisateur que Get Out et Us, Candyman est en quelque sorte la suite du film de 1992 du même nom. Dans cette version, un jeune homme du nom de Anthony va découvrir la vérité au sujet du «Candyman» et ceci l’inspire dans ses œuvres de peinture. En illustrant cet univers, il ouvre sans le savoir une porte vers quelque chose de très troublant...

Au cinéma dès le 16 octobre.

Bon visionnement!

