Charli D’Amelio avoue souffrir d’un trouble alimentaire

Charli D’Amelio a beau être une star adorée par son public, cela ne l’empêche pas de souffrir de problèmes de santé mentale, et elle s’est enfin confiée à son audience.

La star de TikTok a partagé sur Instagram un long texte, expliquant qu’elle souffrait en effet d’un trouble alimentaire. Elle a désiré partager son expérience après avoir fait une vidéo sur TikTok qu’elle a depuis choisi de supprimer. Charli faisait un lip-sync sur la chanson Prom Queen de Beach Bunny dont les paroles problématiques peuvent être très dommageables pour les gens qui souffrent de troubles alimentaires, et ses fans lui ont fait savoir.

C’est dans ses Stories sur Instagram que la jeune femme de 16 ans a abordé la situation. Charli avait ceci à dire: «J’ai toujours tenté d’utiliser ma plateforme lorsqu’il s’agit de problèmes concernant l’image corporelle, mais je n’ai jamais parlé de ma propre bataille avec les troubles alimentaires.»

Elle continue en disant: «C’est très inconfortable d’admettre ceci même à ses amis proches et à sa famille, et d’autant plus au monde entier. J’ai toujours eu peur d’avouer que j’ai un trouble alimentaire, mais j’espère que de partager mon histoire pourra aider quelqu’un d’autre.»

Charli s’est aussi excusée pour l’utilisation de la chanson. Elle écrit: «Je sais que plusieurs personnes combattent des troubles alimentaires dans l’intimité. À tous ceux que j’ai pu blesser en utilisant cette chanson sans réaliser que les paroles pouvaient causer du mal, je m’excuse sincèrement et j’espère que vous savez que je n’avais pas de mauvaises intentions.»

Charli termine sa publication avec un message d’espoir: «Certaines journées sont pires que d’autres, et j’espère que vous allez cliquer sur ce lien pour obtenir l’aide dont vous avez besoin. Vous n’êtes pas seuls. N’oubliez pas que c’est bien de demander de l’aide, on en a tous besoin parfois. Je vous aimes et restez forts.»

La star de TikTok a souvent parlé contre l’intimidation en ligne sur ses multiples plateformes, mais aussi contre le «body shaming».

On lui souhaite tout le bonheur du monde! Si vous, ou quelqu'un proche de vous, souffre d'un trouble alimentaire, voici quelques ressources:

Tel-jeune, ANEB, l'hôpital Douglas.

