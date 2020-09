5 planètes sont en rétrograde en ce moment et voici ce que ça veut dire

Lorsque certaines planètes sont en rétrograde, on peut se sentir déboussolés, alors à quoi peut-on s’attendre lorsque c’est le cas pour 5 planètes?

• À lire aussi: 21 idées de cadeaux pour la personne dans votre vie qui adore l'astrologie

Septembre voit en effet 5 planètes entrer en rétrograde en même temps. Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton.

Qu’est-ce que ces 5 planètes ont en commun?

En astrologie, certaines planètes sont considérées comme intérieures (ou personnelles), ou extérieures (ou générationnelles).

Les planètes intérieures sont Mercure, Vénus, Mars et la Terre. Lorsque ces planètes sont en rétrograde, on ressent rapidement les effets dans notre vie personnelle.

• À lire aussi: 10 choses qui nous arrivent quand Mercure rétrograde

Les planètes extérieures sont donc Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Celles-ci affectent plutôt le collectif, et leurs effets sont à plus long terme puisqu’elles sont plus loin du soleil.

Les effets de la rétrograde de Jupiter en Capricorne du 14 mai au 12 septembre:

Jupiter est la planète de la chance. Lorsqu’elle voyage à contresens, on peut avoir l’impression que rien ne fonctionne comme on le veut! Le signe du Capricorne représentant l’organisation et le travail, on peut sentir que cet aspect de nos vies est spécifiquement affecté.

Dès le 12 septembre, ces effets vont commencer à se dissiper, et on va récolter le fruit de notre dur travail, mais aussi voir plus clair dans nos priorités.

Les effets de la rétrograde de Saturne en Capricorne du 11 mai au 28 septembre:

Saturne est une planète sévère : elle représente les responsabilités et la discipline. Donc, lorsqu’elle rétrograde, on peut sentir qu’on frappe un mur et qu’on est moins productif qu’à l’habitude.

Ce n’est pas une mauvaise rétrograde, puisqu’elle agit aussi comme une pause, tout comme Jupiter, pour évaluer nos priorités. Lorsqu’elle sera terminée, on va enfin sortir de cette période sombre.

Les effets de la rétrograde d’Uranus en Taureau du 15 août au 14 janvier 2021:

Cette rétrograde va nous guider jusque dans la nouvelle année. Uranus est la planète des innovations et du progrès, donc lorsqu’elle est en rétrograde, on doit assimiler ce qu’on apprend pour utiliser ces informations lorsque le changement arrive enfin.

Au lieu de nous faire sentir désorienté, cette rétrograde nous permet de comprendre ce qu’on a vécu dans les derniers mois, et de l’assumer.

Les effets de la rétrograde de Neptune en Poissons du 22 juin au 28 novembre:

La planète des rêves est en rétrograde dans le signe le plus rêveur, le Poissons. Neptune est aussi la planètes des illusions, et lorsqu’elle fait marche arrière, on ressent un «reality check».

Puisque Neptune est loin de la Terre, ses effets sont subtiles, mais on peut tout de même s’attendre à comprendre des choses importantes à propos de nous, mais aussi de nos proches.

Les effets de la rétrograde de Pluton en Capricorne du 25 avril au 4 octobre:

Cette petite «planète» est en rétrograde depuis un moment déjà, et la planète de la transformation nous aide à laisser aller ce qui ne convient pas dans nos vies.

Au début du mois d’octobre, ceci sera clair, et nous seront près à prendre des décisions éclairées.

En résumé, lorsque toutes les rétrogrades seront derrière nous en janvier 2021, on s’attend à de grands changements au niveau collectif, donc sur toute la planète.

Avant cela, on fera beaucoup d’introspection, et on utilise ce moment pour voir clair dans ce qu’on veut garder pour notre futur.

Bonne chance!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s