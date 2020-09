Le film «After» aura deux autres suites et voici tout ce qu’on sait

Après l’immense succès des films After et After We Collided, les acteurs ont pu annoncer une excellente nouvelle: deux autres suites sont prévues!

Ce sont les stars du film, Josephine Langford et Hero Fiennes Tiffin qui ont fait la grande annonce dans une courte vidéo sur Instagram. Dans celle-ci, la paire explique qu’ils sont très reconnaissants de toute l’amour que After We Collided, qui sortira au Québec le 11 septembre, recevait.

Ils disent ensuite que plusieurs personnes travaillent fort en coulisse depuis un moment déjà, mais que les deux (oui, DEUX!), nouvelles suites pouvaient enfin entrer en production.

Les films After s’inspirent de la série de livres du même nom par Anna Todd. Cette série contient 5 livres: After, After We Collided, After We Fell, After Ever Happy, et finalement, Before.

Les 2 suites qui ont été annoncées seront After We Fell et After Ever Happy. Puisque Before est de type «prequel» et raconte la vie de Hardin avant qu’il ne rencontre Tessa, on ne sait pas encore si il sera un jour adapté pour le cinéma ou non.

En attendant, vous pouvez voir Tessa, Hardin et le nouveau venu, Trevor, dans After We Collided au cinéma le 11 septembre, et en vidéo sur demande à partir du 23 octobre.

À suivre!

