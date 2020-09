La coupe que tout le monde adopte pour la rentrée 2020

Un besoin de renouveau et de changement circule dans l’air puisque plusieurs personnes adoptent cette même coupe tendance pour l’automne : le carré à la mâchoire décoiffé.

Le «hacked bob» reprend véritable classique indémodable : le carré droit, mais lui apporte une touche de folie et de texture pour un aspect toujours parfaitement coiffé/décoiffé. Elle est idéale pour celles qui veulent un gros changement dans leurs cheveux, sans sacrifier le côté pratique des cheveux plus longs.

C’est que le «hacked bob » ne nécessite pas beaucoup de temps à coiffer, contrairement aux coupes courtes plus audacieuses, comme le mullet ou encore le shag.Une coupe au carré donne un changement juste assez drastique pour se sentir une nouvelle femme au début de la rentrée!

Au Québec, les stars et influenceuses sont nombreuses à adopter la tendance. En plus de Cythia Dulude et Marie Gagné, Ludivine Reding a elle aussi choisi le carré au menton décoiffé pour sa nouvelle coupe post-confinement.

La mannequin et future participante à Occupation Double Naadei porte à merveille le «hacked bob» avec une texture de cheveux naturelle.

Noemie Bannes la porte souvent avec sa chevelure droite, ce qui rend le tout très chic.



Jennifer Hogue «rock» cette coupe avec sa récente coloration rousse qui lui va à merveille!

C'est aussi le cas de Shanie Blais qui, elle, a opté pour un blond platine.

Kaia Gerber adopte elle aussi cette couple simple, mais tellement chic.

La star de TikTok, Charli D’Amelio, a elle aussi opté pour cette coupe stylée, disant adieu à sa crinière sous ses épaules.

Avant d’ajouter des rallonges brunes à se chevelure, Dua Lipa était une fidèle adepte du «hacked bob».

Ça donne le goût d'appeler son coiffeur illico!

Des vidéos qui pourraient vous intéresser:

s " /> " />