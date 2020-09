Tout le monde sur TikTok adore ces tatouages de sourcils temporaires

Les tatouages temporaires de sourcils, vous connaissez? De plus en plus d'amatrices beauté se rasent complètement les sourcils et appliquent ensuite un tatouage temporaire afin d’avoir des arches parfaites sans trop d’effort.

La description peut sembler louche, mais le résultat présenté par ces blogueuses beauté est surprenant.

Le principe est exactement le même que les tatouages temporaires de notre enfance. Sur une peau nue et propre, on applique les décalques sur la peau et on imbibe le papier d’eau. Une fois le tatouage bien imprimé sur la peau, on peut passer un pinceau avec un peu de poudre pour le sourcils ou poudre libre pour enlever l’effet brillant.

Ces tatouages sont particulièrement pratiques pour celles qui perdent leurs cheveux et poils. Le résultat est plus naturel que des sourcils entièrement dessinés au crayon et une bonne option pour celles qui n’ont pas envie d’une solution permanente comme le microblading. On peut choisir différentes grosseurs et différents types d’arches, si on préfère un sourcil plus droit ou encore très arqué.

Selon plusieurs utilisatrices, le résultat peut durer pendant plusieurs jours, selon votre routine beauté et la quantité d'exfoliation que votre visage subit.

Voici quelques endroits où se procurer cette nouveauté beauté surprenante!

1. Ensemble de 9 feuilles de décalques pour sourcils – 17$ chez Amazon.ca

via amazon.ca

2. Feuille de tatouages pour sourcils naturels – 20$ sur Etsy

3. Feuille de tatouages temporaires – 14$ chez Amazon.ca

