Demi Lovato dévoile un tout nouveau tatouage dans son cou

Demi Lovato ne cesse d’ajouter de nouveaux tatouages à son impressionnante collection, et le tout dernier est assez impressionnant!

La chanteuse a partagé sur Instagram quelques nouveaux selfies, en dévoilant par le fait même un nouveau tatouage dans son cou.

Vous étiez peut-être trop obnubilés par sa jolie robe et son maquillage pour le remarquer, mais en effet, Demi arbore maintenant un papillon bien en évidence sur son cou!

Visible sur la première photo, on peut voir l'œuvre de plus près en agrandissant l'image: un papillon de côté, dans un style très réaliste et à l'encre noire.

Demi n’a pas identifié l’artiste derrière ce dessin, mais il pourrait très bien être le fameux Dr Woo avec qui la jeune femme, qui s’est récemment fiancée, fait souvent affaire.

C’est lui qui a ajouté le mot «survivor» dans le cou de la chanteuse en décembre 2019, un tatouage en l’honneur de la surdose de drogue à laquelle Demi a survécu en juillet 2018.

Parmi ses plus récents ajouts à sa collection de tatouages, Demi s’est fait faire un ange dans le dos en février 2020, lui aussi dans le but de souligner cette même épreuve difficile.

On ne connaît pas, pour le moment, la signification du papillon, mais cet insecte représente le changement et l’évolution d’une personne.

Dans tous les cas, il lui va à merveille!

À voir aussi: Les plus beaux tattoos des stars québécoises...

s " /> " />

...et internationales