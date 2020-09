Les BFFs Sophia-Rose Labbé et Marie-Alice Naud testent leur amitié

L'influenceuse Sophia-Rose Labbé et sa meilleure amie Marie-Alice Naud se sont prêtées au jeu du BFF Challenge!

Les deux amies de très longue date ont prouvé qu'elles se connaissaient comme le fond de leur poche, dans cette hilarante vidéo.

De l'étrange phobie de Sophia-Rose, en passant par la vidéo la plus drôle qu'elles ont vue et leur série favorite du moment, on en apprend pas mal sur les BFFs dans notre dernière capsule BFF challenge!

*Pour ceux et celles qui auraient manqué nos dernières capsules BFF Challenge, revoyez celles qui portent sur Cassandra Bouchard et Carolane Closset, Camile Felton et Pierre-Alexandre Imbeault, Maud Poulin et Audrey-Anne Jean, Gloria-Bella et Camille, Rafaëlle Roy et Noémie, PL Cloutier et Gabrielle Marion, Florence Lavoie et Anthony Miller, Sophie Nélisse et Lili-Ann De Francesco, Elisabeth Rioux et Milaydie, Noémie Lacerte avec Cassandra Bouchard et Marie Gagné, P.O. Beaudoin et Marina Bastarache, Laurence Latreille et Guillaume Dubois, Karl Hardy et Vanessa Duchel, Lysandre Nadeau et Rosalie Lessard, Marianne et Gabrielle (de 2e peau), Noémie Bannes et Shanie Blais, Alanis Désilets et Peach, Livia Martin et Marika Bastarache, Claudia Bouvette et Éloïse Larocque ou Cindy Cournoyer et Lucie Rhéaume.

Pour le reste des capsules, rendez-vous sur notre chaîne Youtube.