La pleine lune en Poissons de ce soir indique que tout va changer

Dans la nuit du 1er au 2 septembre 2020, la pleine lune en Poissons sera visible dans le ciel. Voici ce qu’elle veut dire.

Cette pleine lune marque la transition de l’été, vers les mois frais de l’automne et, éventuellement, de l’hiver.

Nous nous retrouvons présentement dans la saison de la Vierge, et cette pleine lune se trouve dans le signe du Poissons. Ces deux signes sont mutables et sont caractérisés par leur flexibilité et leur capacité de changer. On s’attend donc à un vent de renouveau.

Puisque 2020 est l’année du changement, on commence à être habitués! Justement : cette pleine lune en Poissons pourrait indiquer que nous sommes enfin confortables dans ces chamboulements.

Le Poissons étant un signe sensible et créatif, cette pleine lune pourrait indiquer une nouvelle façon de voir les choses, et de les ressentir. Un oeil frais et nouveau sur le reste de 2020.

C’est l’occasion parfaite de partir du bon pied. Oubliez le 1er janvier pour faire des résolutions : la pleine lune de septembre 2020 est le moment IDÉAL pour vous donner de nouveaux buts.

Le boost de motivation et d’inspiration que vous attendiez est enfin arrivé. Profitez-en.

