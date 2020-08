Voici LE manteau que tout le monde va porter cet automne

Chaque automne, un modèle de manteau pour nous tenir au chaud se démarque. En 2020, on prend notre inspiration dans les films de science-fiction!

En effet, pour l’automne 2020, le manteau qu’on risque de voir partout est nul autre que le trench en cuir.

Ce manteau long, qui nous fait penser à des films comme La Matrice, donne un look chic à n’importe quelle tenue.

On le voit depuis un moment déjà sur plusieurs stars comme Hailey Bieber, Lily-Rose Depp et Bella Hadid et la tendance ne dérougira pas cet automne.

C’est un modèle idéal pour se tenir au chaud lorsque les prochains mois se rafraîchiront. Puis, pour le porter encore un peu plus longtemps, on peut ajouter une veste en laine ou un coton ouaté à capuchon en dessous.

Voici quelques modèles pour adopter la tendance dès maintenant:

Trench façon cuir de Twik, 180$ chez Simons.

Courtoisie

Manteau de pluie en faux cuir de Avec Les Filles, en rabais à 105$ chez La Baie.

Courtoisie

Veste en cuir végane de Aritzia, 178$ en ligne.

Courtoisie

Trench en faux cuir de Missguided, en rabais à 71$ en ligne.

Courtoisie

Manteau en cuir ceintré de SHEIN, 53$ en ligne.

Courtoisie

Manteau à col en similicuir de Le Château, en rabais à 75$ en ligne.

Courtoisie

Trench en faux cuir de H&M, 109$ en ligne.

Courtoisie

Trench en faux cuir de Dynamite, 130$ en ligne.

Courtoisie

Ne manquez pas nos dernières vidéos:

s " /> " />

s " /> " />

s " /> " />

s " /> " />