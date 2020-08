Voici les 7 coupes de cheveux les plus tendance de l’automne 2020

Après une saison complète à s’être passé du coiffeur, on profite des tendances automnales de 2020 pour rafraîchir sa coupe.

Franges, mouvement, retour de modes du passé: les tendances en matière de coupes de cheveux ne sont pas plates cette année.

On vous présente quelques inspirations de coiffures et de coupes à présenter à votre coiffeur lors de votre prochain rendez-vous.

• À lire aussi: 5 couleurs de cheveux inusitées qui seront populaires cet automne

Voici les coupes de cheveux les plus tendance de l’automne 2020

1. Les années 70

Les cheveux volumineux dignes des années 70 font un retour marqué, tout comme la frange rideau, hautement populaire à l’époque.

La frange audacieuse

Parlant de franges, celles de l’automne 2020 sont plus audacieuses que jamais: courtes, symétriques, rideaux: plus c'est original, mieux c’est!

La raie au milieu

Autre signe que les années 70 sont de retour plus que jamais: la raie située au milieu des cheveux est la préférée pour l’automne 2020.

La pixie ou les cheveux rasés

On ne sait pas si c’est dû aux trop nombreuses coupes maison lors de la pandémie, mais les cheveux courts et même rasés sont plus présents que jamais en 2020.

Les layers à profusion

Si la pleine longueur a longtemps eu sa place de choix dans les listes de tendances, le look étagé revient en force pour l’automne. Il donne immédiatement du volume et un effet chic à souhait.

La shag ou le mullet

Pour celles qui n’ont peur de rien, le mullet ou encore la version un peu plus douce, le shag, est parmi les tendances phares et adoptées en masse par les filles les plus stylées.

Le lob

Et si jamais les coupes de cheveux trop audacieuses ne sont pas votre tasse de thé, mais que vous souhaitez tout de même opter pour un changement capillaire lors de la saison froide, le lob (long bob) est la parfaite coupe stylée!

Des vidéos qui pourraient vous intéresser :

s " /> " />

s " /> " />