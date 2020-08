17 trucs de base en soin de la peau qu’on aurait aimé savoir plus tôt

Chaque personne a ses trucs beauté personnels, mais il existe aussi des bases que tout le monde devrait connaître!

Rien n’est pire que réaliser qu’une étape de notre routine beauté n’est pas adéquate lorsque cela fait des années qu’on la répète.

On a donc récolté plusieurs principes de base de soin de la peau qu’on aurait aimé connaître il y a de cela très longtemps!

Voici 17 trucs beauté qui vont changer votre vie:

1. Crème solaire

Il faut mettre une crème solaire tous les jours, juste le matin si vous restez à l’intérieur, et plusieurs fois dans la journée si vous être dehors.

2. Rétinol

Le rétinol est de la vitamine A, et c’est un ingrédient qui aide à balancer le teint, produire plus de collagène et faire disparaître les taches. Par contre, si on utilise du rétinol, il faut ABSOLUMENT porter une crème solaire tous les jours.

3. Acné

Si vous faites de l’acné, il ne faut absolument pas trop nettoyer son visage ou bien ne pas appliquer de crèmes hydratantes. Il faut simplement opter pour des produits doux et adaptés à votre peau.

4. Peau sèche

Il y a une différence entre de la peau sèche et de la peau déshydratée. La peau sèche est un type de peau caractérisé par des rougeurs, de la sensibilité et parfois de la desquamation. Dans ce cas, il faut utiliser des crèmes et des sérums très hydratants et éviter de trop se laver le visage souvent (une fois par jour suffit).

5. Peau déshydratée

Une peau déshydratée est plutôt une condition temporaire qui peut arriver à n’importe quel type de peau et qui se caractérise par un teint terne. On le règle en s’hydratant et avec des traitements comme un masque.

Petit truc: si vous pincez la peau sur le dessus de votre main et qu’elle reste élevée pendant quelques secondes avant de se replacer, vous êtes déshydratée.

6. Boutons

Il existe plusieurs types d’acné, et donc différents traitements. Les boutons infectés, blancs ou rouges, et les points noirs ont besoin d’acide salicylique. Les boutons plus hormonaux, comme les bosses de type kystes sous la peau, ont plutôt besoin de produits qui contiennent du zinc ou de l'acide sulfurique.

7. Acides

Les différents acides qui se retrouvent dans vos produits pour la peau ont tous des missions différentes. Pour les taches ou les cicatrices, on se tourne vers l’acide glycolique ou citrique (AHA). Pour exfolier en douceur la peau et se débarrasser des peaux mortes, ce sont les acides salicyliques, ou BHA qu’il vous faut. Pour hydrater sa peau en profondeur, les acides hyaluroniques sont idéaux.

8. Saisons

Il faut adapter sa routine de soin selon la saison. L’été, on opte pour des textures légères, des nettoyants en gel et plus de crème solaire. L’hiver, on se tourne vers les huiles et les hydratants riches.

9. Nettoyant

Pour réellement obtenir les bénéfices de notre nettoyant pour le visage, il faut laisser le temps au produit d’agir. Pour cette raison, nettoyez votre visage durant 60 secondes avant de le rincer.

10. Démaquillant

Parlant de nettoyant, votre routine de démaquillage devrait avoir deux étapes! On débute en retirant le maquillage, puis on nettoie notre visage avec un second produit. Sinon, on n’aura jamais réellement retiré le maquillage et la peau ne pourra pas se régénérer durant la nuit.

11. Sommeil

Votre taie d’oreiller pourrait vous causer des boutons. Il existe certains matériaux optimaux pour éviter cela.

12. Les 5 types de peau

L’étape la plus importante avant de se procurer des produits pour la peau est de déterminer notre type de peau. Votre peau est-elle grasse (huileuse, pores visibles, boutons parfois), mixte (zone T huileuse, parfois des boutons, d’autres fois des plaques sèches), sèche (peau tendue après la douche, plaques de sécheresse), normale (un peu huileuse l’été et un peu sèche l'hiver) ou sensible (rougeurs, réactions à certains produits)?

13. Doigts

Quand on a un bouton, il ne faut absolument pas y toucher. Il faut plutôt opter pour un traitement local pour qu’il disparaisse vite, sans laisser de grosses cicatrices.

14. Routine de soins

Il existe un ordre bien précis pour appliquer ses produits pour la peau. Le voici.

15. Patience

La majorité des produits pour la peau prennent quelques semaines avant de faire effet. Si vous débutez une routine avec un ingrédient actif comme le rétinol ou la vitamine C, il ne faut pas se décourager trop vite si les résultats ne sont pas immédiats!

16. Nouvelle routine

Si vous commencez à faire des boutons lorsque vous utilisez un produit exfoliant ou nettoyant, votre peau pourrait être en train de se détoxifier. Lorsque ceci arrive, nos cellules se régénèrent plus vite, poussant certains boutons qui étaient sous la peau à faire surface. Il faut donc continuer à utiliser ce produit, à moins que votre peau soit irritée.

17. Poussée d'acné locale

L’endroit où vos boutons poussent veut dire quelque chose. Découvrez-le juste ici.