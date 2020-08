Ton crush masculin québécois selon ton signe astrologique

Notre signe astrologique en dit long sur nous, mais aussi sur le genre de personne qui nous attire.

Découvrez donc qui est votre crush masculin québécois, selon votre signe:

Bélier / Karl Walcott

Les Bélier aiment vivre dans l’action et ils ont besoin de quelqu’un qui est capable de les suivre dans toutes leurs aventures. Les gens de ce signe auront un faible pour un gars sportif et «game» de tout faire, comme Karl Walcott!

Taureau / Jay du Temple

Les gens Taureau aiment bien passer du temps de qualité à la maison et en famille et ils sont attirés par des personnes comme eux! Jay du Temple, qui est très proche de sa famille, est un excellent exemple.

Gémeaux / Pier-Luc Funk

Les Gémeaux sont des créatures sociables qui aiment faire de nouvelles rencontres constamment. Il leur faut donc quelqu’un avec autant d’entregent qu’eux et qui ne sera pas gêné lors de situations sociales, comme Pier-Luc!

Cancer / Samuel Gauthier

Les Cancer font preuve d’une grande sensibilité et ils recherchent des gens qui pourront les comprendre et les écouter. Ils pourraient donc vouloir être avec quelqu’un qui a une énergie calme et réconfortante, comme Samuel Gauthier!

Lion / Sam-Éloi Girard

C’est connu, les Lion aiment être le centre de l’attention, mais ils aiment aussi les gens qui leur ressemblent! Ils préfèrent donc des personnes qui ont du charisme et qui sont drôles, comme Sam-Éloi. Et, bonus, il a une véritable crinière de lion!

Vierge / Antoine-Olivier Pilon

Les Vierge sont souvent décrites comme étant des gens perfectionnistes et organisés, mais elles ont aussi un côté créatif moins connu. Elles ont tendance à aimer des personnes qui sont artistiques et qui ont même un petit côté «edgy», comme Antoine-Olivier.

Balance / Thomas Delorme

Les Balance sont souvent des personnes passionnées d’art et de culture. Ils sont donc attirés par des gens qui partagent leurs passions, mais qui sont aussi talentueux eux-mêmes. Quelqu’un comme Thomas qui est acteur, réalisateur et qui fait de l’impro serait dans leurs cordes!

Scorpion / Antoine Desrochers

Mystérieux et intenses, les gens Scorpion ne font rien à moitié. Chez un partenaire, ils cherchent quelqu’un qui sera aussi passionné qu’eux, un peu comme Antoine Desrochers, qui donne toujours son 100% dans chaque projet.

Sagittaire / Lou-Pascal Tremblay

Les Sagittaire sont des gens qui aiment s’amuser et qui sont aussi très aventuriers. Ils auront sans doute un faible pour des partenaires qui aiment autant voyager qu’eux, comme Lou-Pascal, et qui ont aussi une attitude toujours positive.

Capricorne / Olivier Dion

Pour les Capricorne, rien n’est plus important que l’éthique de travail et la persévérance. Quelqu’un comme Olivier Dion, qui travaille fort et qui est passionné par ce qu’il fait, saura très probablement capter leur attention!

Verseau / Théodore Pellerin

Les «weirdos» du zodiaque, les Verseau, n’aiment pas faire comme les autres. Ils sont attirés par des gens qui sortent de l’ordinaire et qui ne se conforment pas aux règles. Ils sauront apprécier le talent et l’originalité de quelqu’un comme Théodore Pellerin.

Poissons / Antoine Pilon

On connaît la grande sensibilité des Poissons, mais ils ont aussi plusieurs facettes. Ils se tournent vers des gens qui, comme Antoine Pilon, peuvent eux aussi porter plusieurs chapeaux, tout en n’ayant pas peur de montrer leurs émotions.

