Bite Beauty lance un service de création de rouges à lèvres personnalisés à distance

La compagnie Bite Beauty offre un service de création de rouges à lèvres personnalisés, et on peut maintenant le faire à distance!

La marque Bite Beauty est reconnue pour ses produits pour les lèvres naturels et hautement efficaces. Elle offre maintenant des produits pour le teint qui sont tout aussi appréciés des adeptes beauté.

Bite se retrouve dans tous les Sephora, mais en plus de cela, la marque possède aussi 3 «Lip Lab». Dans ces endroits, les clients ont la possibilité de créer leur propre rouge à lèvres! Les Lip Lab sont situés à New York, San Francisco et Toronto.

Pandémie l’obligeant, la compagnie a décidé d’offrir la possibilité de faire faire son rouge à lèvres à distance lors d’une consultation vidéo.

Lors de votre rendez-vous, l’expert.e qui vous guide débute en vous demandant ce que vous désirez comme rouge à lèvres. Que ce soit une couleur naturelle (une option toujours très populaire) ou des teintes plus originales, il n’y a pas de limite.

Les clients peuvent aussi choisir le fini, soit mat, satiné, lumineux, ou gloss. On doit aussi opter pour une option d’odeur pour son rouge à lèvres, soit noix de coco, vanille, menthe, citron et mangue, et la liste continue.

Ensuite, devant vos yeux, l’artiste de Bite va mélanger différents pigments jusqu’à obtention de votre teinte idéale.

Le plus beau là-dedans, à la toute fin, on peut choisir une inscription qu’on aimerait ajouter à notre rouge à lèvres, ainsi que des symboles! On peut donc y inscrire notre nom, un mot inspirant, ou même le symbole de notre signe astrologique.

Que ce soit pour vous, ou pour offrir en cadeau, cette expérience avec le Lip Lab est 75$, incluant la consultation, le rouge à lèvres, ainsi que la livraison.

Faites vite, d’ici la fin du mois d’août, le tout est offert à 60$ et 120$ pour 2 rouges à lèvres!

Pour prendre rendez-vous, c’est juste ici!

