Ces 4 stars québécoises ont changé de tête juste à temps pour l'automne

La température commence à peine à se refroidir que, déjà, les stars rendent visite à leur salon de coiffure pour une nouvelle tête en vue de l’automne.

Il faut l’avouer: changer ses cheveux pour la saison plus fraîche est très tentant. On a souvent envie de quelque chose qui ira mieux avec notre garde-robe automnale, que ce soit une chevelure plus foncée, plus unie, ou tout simplement différente!

C’est le cas de ces 4 célébrités d'ici qui ont opté pour un changement capillaire drastique juste à temps pour l’automne. Les voici.

1. Marianne Plaisance de 2e Peau

Avant

Après

Wow! Marianne est passée d’un brun châtain à l’une des plus grandes tendances coloration de l’automne 2020: le blond platine.

Sa transformation est signée Sabrina Leduc et cette dernière a opté pour une coupe plus courte qu’à l’habitude. Le tout lui va à merveille!

2. Marie-Mai

Avant

Après

Ce printemps, la chanteuse a décidé de raser sa tête, un geste très touchant qu’elle a fait pour Leucan. Pour l’automne, elle entreprend le processus de faire repousser ses cheveux!

Avec David D’amours du salon Privé, Marie-Mai a donc choisi une coupe courte de type pixie, un classique.

3. Milaydie

Avant

Après

L’influenceuse est connue pour sa longue chevelure brun foncé, mais elle désirait un vent de changement pour l’automne!

Elle a donc osé quelque chose qui la sort tout à fait de sa zone de confort au Salon XN: des mèches plus claires pour encadrer son visage.

4. Camille Felton

Avant

Après

L'actrice a osé un changement capillaire des plus colorés! Sa crinière normalement blonde est maintenant d'un mauve lilas magnifique.

On adore!

