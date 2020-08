Starbucks annonce enfin le retour du «Pumpkin Spice Latte»

L’automne n’est peut-être pas encore arrivé, mais la boisson de prédilection de cette saison fait officiellement son grand retour!

Le fameux Pumpkin Spice Latte (PSL) de Starbucks est officiellement de retour en date du 25 août 2020 dans les cafés Starbucks partout au Canada

Les amateurs de cette boisson plutôt sucrée, mais ô combien satisfaisante et efficace pour un petit boost d’énergie peuvent donc arrêter de stresser. Depuis ce matin, ils peuvent courir au Starbucks le plus près de chez eux pour commander leur boisson préférée!

Comme pratiquement toutes les boissons Starbucks, vous pouvez l'ajuster selon vos goûts. Vous pouvez commander le PSL chaud, froid, en Frappucino, avec du lait de soya, d'amande ou de coco, avec plus de caféine, sans crème fouettée, etc. Vous n'avez qu'à l'indiquer à votre barista!

De plus, il est maintenant possible de commander votre PSL avec l'application Uber Eats et de faire livrer le tout à votre porte!

Ça fait maintenant 17 ans que Starbucks propose le latte à la citrouille épicée sur son menu d'automne. La popularité de cette boisson ne démord pas puisqu'elle est la boisson saisonnière la plus vendue de toute l'histoire de Starbucks.

D'autres produits «classiques» qui rappellent les saveurs de l'automne font également leur entrée aujourd'hui même. Il s'agit du café infusé à froid crème à la citrouille, le moka au caramel salé, les pâtisseries saisonnières comme le scone à la citrouille et le muffin citrouille et fromage à la crème. Une nouvelle boisson est également disponible et c'est le café Flat White pomme et avoine qui est offert exclusivement au Canada.

Sur ce, bonne saison du PSL la gang!

