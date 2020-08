Ariana Grande a maintenant les cheveux blonds

Ariana Grande a dévoilé un tout nouveau look sur ses réseaux sociaux, tant pour la couleur, que pour la coiffure!

La chanteuse est connue pour sa queue de cheval désormais légendaire, ainsi que pour ses cheveux bruns longs et foncés.

Récemment, elle a expérimenté avec son coiffeur Josh Liu et, ensemble, ils ont opté pour un changement capillaire du tout au tout!

La jeune femme a maintenant un «ombré» dans sa chevelure, qui passe graduellement du brun au blond. Difficile de savoir si ce sont des extensions blondes sous son brun naturel, ou si le tout est une coloration.

De plus, Josh a transformé sa classique queue de cheval en deux couettes! Le look lui va à merveille.

Avant cela, Ariana a déjà eu les cheveux blond platine, mais plusieurs se demandaient si sa coloration était réelle ou s'il s'agissait d'une perruque.

Plus récemment, elle avait ajouté des mèches mauves à sa crinière pour le vidéoclip de la chanson Rain On Me avec Lady Gaga.

Décidément, tout lui va bien!

À voir aussi: 15 fois où des célébrités ont dévoilé leurs cheveux naturels