5 couleurs de cheveux inusitées qui seront populaires cet automne

L’automne donne toujours un envie de renouveau dans notre chevelure, et les experts prédisent que ces 5 couleurs seront les plus convoitées.

Lors de votre prochain rendez-vous (masqué) chez la coiffeuse, laissez-vous inspirer par les tendances de la saison fraîche.

Voici les 5 couleurs de cheveux de l’automne 2020:

1. Chai au chocolat

Pour imiter cette tendance inspirée du délicieux breuvage, on débute avec une base de cheveux bruns foncés. Ensuite, on place des mèches plus claires, de couleur «chai», pour illuminer le tout et encadrer le visage.

2. Blond platine

Tant qu’à opter pour une coloration blonde, les experts suggèrent le platine pour cet automne. Cette couleur capte l’attention et va briller même au travers d’un écran! Un point important puisqu’on risque de continuer de passer pas mal de temps sur Zoom dans les prochains mois.

3. «Cara-miel»

Cette couleur est un doux mélange entre le caramel, et le miel. Le côté «miel», étant plus doré, empêche que votre balayage ne deviennent trop orangé avec le temps. On se retrouve plutôt avec des mèches subtiles et chaleureuses.

4. Blond plage

Pour celles qui n’osent pas le platine, ce type de blond sera parfait. Ne nécessitant pas trop d'entretien, il est créé par des mèches plus claires qui imitent le look de quelqu'un qui passe beaucoup de temps au soleil. Bonus: cela donnera l’impression qu’on a pu voyager cet été!

5. Topaze dorée

On pense «pierre précieuse» lorsqu’on opte pour cette coloration. Caractérisée par sa brillance, c’est un dégradé subtile de brun doré riche et lumineux qui ira bien à plusieurs teints différents!

