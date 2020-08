[VIDÉO] Découvrez TOUT sur le signe astrologique de la Vierge

On connaît tous le cliché décrivant les Vierge comme étant des gens très organisés et perfectionnistes, mais il y a beaucoup plus à découvrir sur ce signe!

Cette année la saison de la Vierge débute le 23 août, et se terminera le 22 septembre. Les gens nés sous ce signe, comme Cassandra Bouchard et Gloria-Bella, présentent une foule de caractéristiques bien à eux.

Découvrez les qualités et défauts des Vierge, mais aussi la partie du corps à laquelle ils sont associés, la couleur qui les représente, et la planète qui les gouverne.

Découvre tout ce que tu dois savoir sur les Vierge, et même l'identité de quelques célébrités qui ont ce signe, dans la vidéo ci-dessus!

