Les gens rendent leur masque de protection plus «glam» avec cet accessoire surprenant

On doit porter un masque de protection à plusieurs endroits, alors pourquoi ne pas le rendre plus tendance?

On voit de plus en plus de genre ajouter une chaîne à leur masque de protection, un peu comme on le ferait pour des lunettes de soleil

C’est une excellente idée pour plusieurs raisons:

Cela ajoute une touche glam à notre look On peut personnaliser un masque d’une couleur unie avec une chaîne qui nous ressemble C’est pratique!

Puisqu’on doit porter notre masque à l’intérieur ou dans les endroits où il est impossible de respecter la distance de 2 mètres entre les gens, on l’enlève quand même souvent! Avec la chaîne, plus de masque égaré ou chiffonné dans le fin fond de votre poche où vous l’avez rangé vite sans réfléchir en sortant du métro.

Voici donc où se procurer une chaîne pour tenir votre masque au Québec:

1. Mpompom, 10$

Cette créatrice québécoise offre 3 styles différents: la chaîne large comme ci-dessus, les perles, ou une chaîne plus mince et discrète.

2. Farfan Jewelery, 26$ chez Etsy

Cette boutique propose des chaînes pour masques à billes de différentes couleurs.

3. Boutikalo, 18$ chez Etsy

Faite de laiton, cette longue chaîne va rendre votre masque plus chic.

4. Precious Petal Company, 15$ chez Etsy

Cette chaîne délicate en cuivre ira bien à tout le monde.

5. Nohemn by Nohelia, à partir de 31$ chez Etsy

Ce duo de masque et sa chaîne saura plaire aux fans d'astrologie!

