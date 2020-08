Les 4 signes astrologiques qui ont le plus hâte à la rentrée scolaire

Avec la rentrée scolaire qui arrive à grands pas, certaines personnes sont tristes de voir l’été se terminer, alors que d’autres s'en réjouissent!

Certains signes ont tout simplement tendance à apprécier l’école plus que d’autres. Que ce soit pour voir des amis, étudier, ou préparer ses kits de la rentrée, chacun a sa raison!

Voici donc les 4 signes astrologiques qui aiment le plus l’école:

4. Capricorne

Ambitieux et organisés, les Capricorne aiment l’école pour la seule et unique raison qu'ils planifient leur futur au quart de tour et l'école est simplement une étape vers leur vie rêvée. Ils ont une facilité à faire leurs devoirs à temps et étudier, alors ils ont hâte de pouvoir aller briller académiquement!

Le seul hic pour les Capricorne, c’est qu’ils ont parfois l’impression d’en savoir plus que leurs profs.

3. Gémeaux

Le confinement a été très difficile pour les Gémeaux, ce signe sociable qui adore être entouré de gens. Ils ont hâte de retourner à l’école pour retrouver leurs amis, et pour s’inscrire à toutes les activités parascolaires possibles et imaginables.

Par contre, les Gémeaux peuvent être distraits et trouver les matières qu’ils aiment moins très peu motivantes.

2. Taureau

Les Taureau aiment les belles choses, donc pour eux, la rentrée est synonyme de magasinage! Ils sont hâte de sortir leurs belles fournitures scolaires agencées, ainsi que leur beau sac à dos et leur tasse réutilisable colorée.

Ils risquent de s’ennuyer du confort de leur maison à la longue, mais en en fin de compte, ils adorent l’école!

1. Vierge

Ce n’est pas un secret pour personne, les Vierge sont toujours des étudiants modèles! Ils ont de bonnes notes, sont organisés, toujours à l’heure, et perfectionnistes! On dirait parfois que l’école est faite pour eux.

Attention par contre, il ne faut pas trop se mettre de pression pour tout réussir à la perfection!

