[Quiz] Quel type de TikTokeuse êtes-vous?

Tu es une «E-gir»l! Originale et créative, tu n’es pas comme les autres ! Tu préfères le look un peu plus «edgy» et les maquillages qui sortent du lot. Ton extérieur dur cache pourtant une grande sensibilité que tu exprimes par tes talents artistiques. Sur TikTok, tu aimes suivre des gens qui te ressemblent comme Avani Greg par exemple!

Tu es une «soft girl»! Simple et gentille, tu préfères les looks féminins et cute. Tu apprécies les maquillages doux, mais qui donne un look bonne mine et lumineux. Tu aimes les paillettes, les cotons ouatés confortables, et les stars de TikTok positives comme Charli D’Amelio. Tes vidéos préférées sont ceux de danse, de chant, ou de maquillage.

Tu es une «cottagecore»! Surtout à l’aise en nature, ta vie rêvée en serait une plus simple et loin de la ville. Tu aimerais vivre dans un chalet rustique, entourée d’animaux, un pain aux bananes dans le four, et l’album Folklore de Taylor Swift qui joue en trame de son. Tu aimes les stars de TikTok qui adhèrent à ce mode de vie et qui ressemblent à des fées de la forêt!

Tu es une VSCO girl! Tendance et simple, tu serais tout à fait à ton élément en Californie. Tu as un sens de l'esthétique très fort, et tes photos sont toujours magnifiques. Café glacé à la main, on peut te voir soit à la plage, ou sur un longboard. Hannah Meloche et Emma Chamberlain sont probablement tes préfs.

