Cole Sprouse brise enfin son silence sur sa rupture avec Lili Reinhart

Après des mois à éviter la question, Cole Sprouse a enfin répondu à toutes les rumeurs au sujet de son couple dans une publication Instagram.

Cole Sprouse et Lili Reinhart ont toujours été très discrets au sujet de leur relation. Refusant parfois de répondre à des questions sur leur vie personnelle, et tournant toujours autour du pot lorsqu’il y avait des rumeurs à leur sujet, ils ont toujours préféré garder le mystère.

Cole a brisé cette habitude le 19 août en soirée, lorsqu’il a décidé de remettre les pendules à l’heure une bonne fois pour toutes.

Il a partagé une photo de Lili, de dos, dans la forêt, accompagnée d’un texte qui explique tout.

Voici ce que Cole avait à dire: «Lili et moi nous sommes laissés initialement en janvier de cette année, pour finalement décider de nous séparer de façon permanente en mars. Quelle incroyable expérience ce fut, je me sentirai à tout jamais chanceux d’avoir eu la chance de tomber amoureux. Je ne lui souhaite rien d’autre que l’amour et le bonheur dans le futur. C’est tout ce que je vais dire à ce sujet, tout ce que vous entendez d’autre n’est pas pertinent.»

Dans cette dernière phrase, Cole fait référence au fait que certains médias ont pris des citations de Lili parlant de sa dépression hors de contexte, attribuant la période difficile qu'elle vivait à sa rupture.

Le jeune homme termine en disant: «De plus, son film sort bientôt! Je suis certain qu’elle est aussi bonne dans celui-ci que dans tout ce qu’elle fait. Merci.»

«Son film» est Chemical Hearts, une comédie romantique produite par Lili dans lequel elle tient le rôle principal. Celui-ci sort ce vendredi 21 août sur Amazon Prime.

Malgré le fait que leur rupture soit triste, les fans sont soulagés d'enfin connaître la vérité. On leur souhaite à tous les deux tout le bonheur du monde!