Alicia Moffet, Roxane Bruneau, Sarahmée et plein de vedettes reprennent la chanson légendaire de Star Académie

La première édition de l’émission Star Académie a eu 2003 et plusieurs se sont attachés à la chanson reprise par les candidats à l’époque : «Et c’est pas fini»!

Vous avez certainement entendu cette chanson jouée à la radio, mais le classique de n’avait pas été réinterprété... jusqu’à aujourd’hui! Et c’est plein de stars qu’on aime, incluant Alicia Moffet, Roxane Bruneau et Sarahmée qui prêtent leur voix à ce remix qui risque de marquer l’imaginaire, autant que le premier.

Dans cette nouvelle version, les voix d'Émile Bilodeau, de Roxane Bruneau, de Luis Clavis (Misteur Valaire), de Jérôme 50, d'Alicia Moffet, d'Eli Rose, de Mike Clay (Clay and Friends) et de Sarahmée s'entremêlent.

Star Académie revient dans nos écrans en 2021 et est à la recherche de candidat pour participer à sa nouvelle version revampée. Les chanteuses et chanteurs amateurs et même aguerris sont invités à participer aux auditions. Elles se déroulent :

À Montréal : 25-26-27 septembre

À Rimouski : 3 octobre

À Moncton : 5 octobre,

À Québec : 9, 10 et 11 octobre

Au Saguenay : 17 octobre

À Sherbrooke : 24 octobre

À Gatineau : 31 octobre

*Les auditions se feront sur rendez-vous seulement, pour respecter les mesures sanitaires. Tous les détails pour s’inscrire sont sur le site staracademie.ca

