Club Illico dévoile les premières photos de la version québécoise de «Brooklyn Nine-Nine»

Depuis qu’on sait que l’hilarante série Brooklyn Nine-Nine allait être refaite au Québec, on attendait avec impatience de voir les acteurs dans leurs rôles! Ce jour est enfin arrivé.

Brooklyn Nine-Nine est une série américaine de type sitcom qui suit les aventures d’un commissariat de police dans l'arrondissement de Brooklyn, à New York. Leurs habitudes doivent changer lorsqu’un nouveau capitaine, froid et strict, se joint à leur équipe.

La version québécoise, Escouade 99, a été filmée à l’été 2019, après des années à avoir tenté d’obtenir les droits d’adaptation.

On a enfin pu voir les acteurs d’ici dans les rôles légendaires, et les looks sont parfaits!

Mickaël Gouin joue Max (Jake dans la version originale), le détective confiant, mais un peu immature, alors que Mylène MacKay est Fanny (Amy), qui prend son travail beaucoup plus au sérieux.

On a aussi droit à une photo de Guy Jodoin dans le rôle de Charles, le collègue un peu «nerd» qui idolâtre Max/Jake, et Bianca Gervais dans la peau de Rosalie (Rosa), la badass de l’équipe.

La série sera enfin disponible dès le 17 septembre!