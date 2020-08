Les fans de Gloria-Bella croient qu'elle est en couple après ce TikTok viral

L’influenceuse a publié une vidéo d’elle embrassant son amie sur TikTok, et les fans se réjouissent dans les commentaires.

C’est durant le weekend du 15 août que Gloria-Bella a partagé une vidéo qui a fait beaucoup jaser sur TikTok. On la voit, accompagnée de son amie Aly Brassard, partager un bisou langoureux dans une voiture.

La vidéo virale qui a présentement récolté plus de 1,8 millions de vues (!) a aussi été commentée par des milliers de fans.

Ceux-ci se réjouissent de voir la jeune femme heureuse, alors que d’autres se demandent s’il ne s’agit que d’un «prank»!

C’est que ce type de vidéo est une tendance très populaire sur TikTok en ce moment. Le «trend» s’intitule le «Electric Love», mais on voit aussi certaines personnes l’appeler le «kissing my best friend challenge» ou le «défi j’embrasse mon ou ma meilleur.e ami.e» en français.

Le concept est simple, sur un extrait de la chanson Electric Love de BØRNS, la personne doit, vous l’aurez deviné, embrasser son ou sa BFF.

Alors que certains duos de BFF semblent apprécier le bisou, d’autres se font rejeter par leur ami ou amie qui se fait surprendre par la vidéo.

Dans tous les cas, on ne sait pas si Gloria-Bella ne faisait que participer à la «trend», ou si elle a trouvé l’amour, mais on va suivre cette histoire de très près!

