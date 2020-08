Elisabeth Rioux dénonce une interaction avec une fan irrespectueuse

En voyage à Banff en Alberta, Elisabeth Rioux a vécu une interaction bien malaisante avec une fan et son père et elle raconte son histoire sur Instagram.

La jeune femme s’est tournée vers son compte francophone pour raconter en story son anecdote des plus étranges.

Elisabeth raconte qu’une fan l’a approchée durant le weekend du 15-16 août pour lui demander une photo. Prenant en considération les mesures d’hygiène pour la COVID-19, Elisabeth lui a demandé de garder une distance de 3 mètres pour la photo.

La fille tentait de s’approcher d’Elisabeth, alors celle-ci lui a suggéré de se mettre l’une derrière l’autre pour avoir l’illusion en photo qu’elles n’étaient pas trop loin.

Jusque là, cela va, mais c’est plus tard en soirée que cela s’est gâché. Elisabeth a croisé à nouveau la même fan, accompagnée de son père. Celui-ci a expliqué à Elisabeth que sa fille était déçue de la photo, et il voulait recommencer.

Il a même demandé à être dans la photo, demandant à l’ami d’Elisabeth de la prendre pour eux. C’est alors qu’il a dit: «Non, non là, rapproche-toi, on n’est pas malade nous autres.», et que lui et sa fille se sont rapprochés d’Elisabeth sans son consentement.

Tenant Elisabeth par les hanches, il lui a même demandé de retirer son masque pour la photo!

Mal à l’aise, Elisabeth a refusé de retirer son masque de protection.

Elle termine son «story time» en remerciant les fans qui respectent les mesures sanitaires et celles de distanciations sociales! Restez prudents.

