Découvrez les signes astrologiques les plus rares et les plus communs

On croit souvent remarquer que plusieurs personnes dans notre entourage ont le même signe astrologique, mais est-ce qu’il existe des statistiques à ce sujet?

Puisque nous sommes plus de 7.8 milliards d’humains sur la terre, et qu’il y a 12 signes astrologiques, certains sont plus communs que les autres.

Il n’existe pas de réponse définitive, mais selon plusieurs études, les dates de naissance les plus communes sont dans le mois de septembre, laissant sous-entendre que les gens ont tendance à se rapprocher durant le temps des Fêtes.

Les signes astrologiques les plus communs sont donc Vierge et Balance.

Née le 23 août, Cassandra Bouchard est Vierge

Née le 21 octobre, Camille Felton est Balance

Aux États-Unis en ce moment, le signe le plus commun est le Scorpion! Puisque les gens de ce signe sont nés en novembre, ils ont été conçus en février, il faut donc blâmer la Saint-Valentin pour cette statistique!

Née le 1er novembre, Sophia-Rose Labbé est Scorpion

Généralement, on note plus de naissances l’été que durant les autres périodes de l’année. Donc le nombre de personnes Gémeaux, Cancer et Lion est également assez élevé.

Les 4 signes astrologiques les plus rares sont ceux qui naissent durant les mois froids. Surprenamment, le Bélier est l’un des signes les moins communs.

Née le 26 mars, Lucie Rhéaume est Bélier

Ensuite, on retrouve le Sagittaire qui se situe majoritairement dans le mois de décembre. Il faut croire que les gens tentent d’éviter d’avoir des enfants durant la période de Noël!

Née le 4 décembre, Marina Bastarache est Sagittaire

Finalement, le signe le plus rare est Verseau.

Née le 6 février, Ludivine Reding est Versea

Puisque le mois de février est le plus court de l’année, il est normal que ce signe, situé entre le 21 janvier et le 19 février, soit moins courant.

