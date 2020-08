Vanessa Duchel fait son coming out et dévoile qu'elle est en couple

Vanessa Duchel, qu’on adore pour sa franchise, mais aussi ses talents de chants, a dévoilé sur les réseaux sociaux qu’elle n’était plus un coeur à prendre!

Vanessa se démarque sur les réseaux sociaux par son honnêteté lorsqu’elle discute des sujets qui la passionnent, comme la diversité culturelle ou le «body positivity».

La jeune femme inspirante a récemment dévoilé sur son compte Instagram qu’elle avait trouvé l’amour après plusieurs années de célibat!

Dans sa publication adorable, on peut lire: «Comme vous le savez peut-être, je ne suis plus un coeur à prendre. Après des années à tourner mon célibat à la blague, à éviter de me pencher sur ce que je veux vraiment, j'essaie de m'ouvrir plus aux autres et j’accueille à pas de chat, ma vulnérabilité.»

Vanessa continue en expliquant que ses sont ses amis proches qui l’ont aider à assumer sa bisexualité: « C'est à force d’avoir des discussions sur des questions sincères avec mes amis proches que j’ai laissé mes sentiments se frayer un chemin jusqu'à ma copine. Après presqu’une vie complète à assumer mon hétérosexualité, j’assume désormais ma bisexualité à bras et à coeur ouverts.»

Présentement en vacances à Matane, Vanessa a même partagé une belle photo en compagnie de l’heureuse élue, dont elle n’a pas encore dévoilé l’identité.

On leur souhaite tout le bonheur du monde!