Miley Cyrus dévoile avec qui, et quand, elle a perdu sa virginité

Miley Cyrus a tout dévoilé sur sa vie amoureuse, ainsi que sur l’histoire de comment, quand, et avec qui elle a perdu sa virginité!

De passage au podcast Call me daddy, la chanteuse a parlé de ses expériences sexuelles avec honnêteté.

La jeune femme a débuté en disant que ses premières histoires d’amour furent avec des femmes. «J’ai su que j’étais attirée par les filles avant d’être attirée par les gars», Miley raconte.

«La première fois que j’ai sorti avec quelqu’un, c’était une fille. Les deux premières fois en fait.»

Miley continue en avouant qu’elle a perdu sa virginité alors qu’elle avant 16 ans, avec nul autre que Liam Hemsworth. Le couple s’est rencontré en 2009 sur le plateau de tournage du film The Last Song. Ils se sont mariés en 2018, pour finalement divorcer en 2019.

AFP

Par contre, elle a longtemps menti à ce sujet, de peur que les gens la jugent d’avoir épousé le premier homme avec qui elle a eu des relations sexuelles.

«Je n’ai pas fait l’amour avec un gars avant d’avoir 16 ans, et ce n’était pas Nick Jonas, mais j’ai finalement épousé le gars. C’est assez fou, j’ai menti et j’ai dit qu’il n’était pas mon premier pour ne pas avoir l’air d’une loser. »

Miley raconte l'hilarante histoire: «Un ami m'a demandé avec qui j'avais fait l'amour, et je ne pouvais penser à personne alors j'ai juste inventé une histoire avec quelqu'un que je connaissais, mais avec qui je n'avais jamais vraiment fait l'amour. Plus tard, cet ami m'a dit 'Oh, mon amie va épouser quelqu'un avec qui tu as fait l'amour', alors que j'avais environ 24 ans, j'ai donc du avouer que j'avais menti lorsque j'avais 16 ans. Un mensonge qui a duré presque 10 ans!»

Pour l’avenir, celle qui vient d’annoncer sa séparation à Cody Simpson a expliqué durant le podcast qu’elle était plus intéressée à explorer des relations avec des femmes.

À suivre!