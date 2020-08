Voici les plus belles photos de vacances au Québec des influenceuses

Les stars d’ici profitent de l’été en visitant le Québec et le Canada, et on adore voir leurs magnifiques photos de voyage!

Que ce soit pour visiter de la famille ou tout simplement profiter des paysages, il semble que tout le monde a quitté Montréal et ses environs.

Voici donc les plus belles photos de vacances des influenceuses québécoises:

1. Ludivine Reding a rendu visite à l’Auberge festive Sea Shack de Sainte-Anne des monts avec son amoureux.

2. Emy-Jade est à Banff, en Alberta, où elle prend de magnifiques photos devant les paysages à couper le souffle.

3. Elisabeth Rioux est elle aussi à Banff, accompagnée bien sûr de son copain Bryan et de leur fille Wolfie.

Elle passe du temps en famille, mais aussi avec son amie Emy-Jade!

4. Lysandre Nadeau visite sa famille à Matane et profite bien de la nature!

5. Vanessa Duchel accompagne sa BFF à Matane, et elle est aussi en compagnie de sa nouvelle petite copine.

6. Gloria-Bella a visité le Saguenay avec son amie Aly Brassard.

7. Jessika Dénommée fait le tour du Québec pour faire la promotion de Pop Underwear.

8. Lucie Rhéaume est à Baie-Saint-Paul où elle «rocke» son ensemble Girl Crush.

9. Claudie Mercier et son copain Mathieu profitent de l’eau au Super Aqua Club de Pointe-Calumet.

10. Claudia Bouvette a visité Lévis et a vu un magnifique couché de soleil.

11. Sophie Nélisse a fait une randonnée à L'Anse-Saint-Jean avec son petit copain Clovis.

12. Marina Bastarache a visité La Maison Lavande avec son adorable chien Cannelle qui vient d'avoir 14 ans!

13. Gabrielle Marion a essayé le stand up paddle board au Lac Grégoire.

14. Rosalie Vaillancourt (et sa nouvelle coupe!) voyage en Gaspésie en famille.

15. Cynthia Dulude a fait un tour au Strom spa de Mont-Saint-Hilaire.

16. Camille Felton a sauté en parachute!

Un bel été occupé!

