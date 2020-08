21 gestes à poser pour se remettre VITE d’une peine d’amour

Les ruptures amoureuses peuvent être extrêmement douloureuses, alors il faut absolument trouver des solutions pour se sentir mieux.

Bien que rien ne répare un cœur brisé mieux que le temps, on peut tout de même mettre toutes les chances de notre côté.

Voici 21 choses à faire pour se remettre d’une peine d’amour rapido presto:

1. Self-care

Cela peut sembler simple, mais commencez pas prendre une douche tous les jours est un excellent début. Ensuite, on peut ajouter le fait de se faire des masques, se coiffer, se faire les ongles et, tranquillement, on se sent mieux.

2. Se faire un tableau de visualisation

Vous pouvez vous faire un tableau de visualisation, communément appelé vision board, en format matériel (en bricolant un peu) ou numérique sur Pinterest. Le concept est simple, on colle des images qui nous inspirent. Cela nous permet de visualiser exactement ce qu’on désire dans notre futur rapproché ou éloigné!

3. S’acheter des fleurs

Quoi de plus beau qu’un gros bouquet de fleurs? En plus, pas besoin d’attendre quelqu’un pour se le procurer, et on peut choisir nos fleurs favorites!

4. Sortir de chez soi

Sans nécessairement partir en voyage, un petit «road trip» seule ou entre amies peut toujours faire du bien. Sortez de votre ville pour une journée, allez marcher en nature ou sur le bord de l’eau.

5. Faire du ménage

On a tendance à ne rien vouloir faire quand on est triste, mais faire du ménage passe le temps et c’est très productif! Vous serez si fière de vous lorsque vous verrez votre tiroir à maquillage tout propre ou votre garde-robe classée par couleur de vêtement!

6. Débarrassez-vous de ce qui vous fait penser à votre ex

Si vous voulez garder une petite boîte à souvenirs, allez-y! Pourvu qu’elle soit rangée bien loin. Tout ce qui ne mérite pas sa place dans une boîte à souvenirs, mais qui vous rappelle votre ex, BYE, aux poubelles!

7. Mangez ce que vous voulez

Si vous avez envie d’un brownie ou d’une poutine, allez-y. Il faut se gâter parfois!

8. Dites oui!

Lorsqu’on vous propose des activités, dites oui. Il est important de rester actif et de voir des gens qui nous font du bien, même lorsqu’on est déprimée.

9. Faites-vous des petites «dates» toute seule

Allez manger sur une terrasse toute seule ou allez vous chercher une crème glacée. Il faut s’habituer à faire des activités en solo, autant qu’il faut voir des amis.

10. Bloquez votre ex de vos réseaux sociaux

Si vous n’êtes pas prêt à bloquer ou à supprimer votre ex, du moins, mettez-le en «sourdine». Moins vous aurez accès à lui, mieux vous vous sentirez. Et si ses ami.es publient beaucoup de photos avec votre ex, bloquez-les eux aussi!

11. Faites du sport

Cela semble cliché, mais cela vous fera un bien inouï. Que ce soit le vélo, le gym, la course, le yoga ou tout autre type d’exercice, c’est un must!

12. Ne parlez pas contre votre ex

Même si cela peut sembler thérapeutique, évitez de parler de votre ex le plus possible. Il ou elle ne mérite pas votre énergie! Même chose pour les réseaux sociaux, évitez de partager vos états d’âme ou les détails de votre rupture.

13. N’essayez pas de rester amis

Du moins, pas tout de suite. Si vous tentez de rester l’un dans la vie de l’autre, vous risquez de vous faire de la peine. Il faut prendre le temps de guérir avant d’espérer bâtir une relation d’amitié!

14. Passez du temps dehors

Il ne faut pas négliger le bien qu’une promenade à l’extérieur peut faire. Si vous avez un chien, profitez-en pour faire de longues marches ou un tour au parc à chiens! Cela permet de mettre de l’ordre dans nos idées et de prendre l’air!

15. Appellez vos ami.es

Vos BFFs vont se faire un PLAISIR de vous écouter ou de passer vous voir si vous vivez un moment plus difficile. On hésite parfois à contacter des gens par peur de les déranger, mais il ne faut pas!

16. Écrivez une lettre à votre ex

Mais ne l’envoyez pas! Utilisez cette lettre pour vous défouler, écrivez tout ce qui vous passe par la tête, puis gardez-la ou supprimez-la. C’est simplement un exercice pour se débarrasser des énergies négatives.

17. Établissez une routine de dodo

Ne pas dormir peut affecter notre santé mentale et physique. Il est donc important de tenter d’établir une routine! Cela peut être une petite méditation avant le dodo ou une séance de yoga au lever. Vous pourriez aussi écrire dans un journal intime ou encore lire votre roman favori, les options sont infinies!

18. Ne tentez pas de vous «venger»

Pas besoin de penser à une façon de vous venger de votre ex, les chances sont fortes pour qu’il ou elle soit passé à autre chose. Pensez plutôt à la manière dont vous allez prendre soin de vous et vous reconstruire.

19. Prenez des bains

Un bon bain chaud avec des huiles essentielles, de la mousse, de la musique, des bougies, un petit verre de vino... il n’y a rien de mieux pour relaxer!

20. Ne vous demandez pas ce que vous auriez pu faire autrement

Non, vous ne seriez pas encore avec votre ex si vous aviez été plus grande, plus mince, plus drôle, plus intelligente ou quoi que ce soit. Vous êtes parfaite et vous n’êtes plus ensemble pour une raison!

21. Considérez la thérapie

Si vous avez besoin d’être guidée dans cette rupture ou que vous avez de la difficulté à passer au travers, consultez un professionnel!