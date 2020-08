Qu’est-ce que le «cottagecore» et comment adopter cette nouvelle tendance mode

Imaginez-vous dans un chalet rustique, vous êtes entouré d’animaux, un pain aux bananes dans le four, et l’album Folklore de Taylor Swift joue en trame de son. Voilà ce que représente le cottagecore.

«Cottage» veut dire chalet en français, c’est donc l’esthétique et l’ambiance de la vie rurale, simple et pittoresque.

Cette tendance a gagné en popularité en partie à cause de la pandémie qui nous force à rester à la maison. Tous ont envie de se sentir bien chez soi, d’être confortable et, idéalement, autosuffisant!

Côté vêtements, on s’imagine donc ce qu’on porterait en nature, lors d’une balade à vélo ou d’un picnic sous les étoiles. On pense à des robes lousses et légères, des motifs féminins comme des fleurs, les manches bouffantes, les volants, etc.

C’est un style vestimentaire romantique et confortable, que demander de mieux!

Voici quelques morceaux indispensables pour adopter la tendance du cottagecore:

Courtoisie

Blouse petites fleurs de Only, 39$ chez Simons.

Courtoisie

Salopette ample en denim de Twik, 59$ chez Simons.

Courtoisie

Haut tunique boutonné de American Eagle, 55$ en ligne.

Courtoisie

Jupe maxi en jersey de Boohoo, en rabais à 24$ en ligne.

Courtoisie

Blouse à fleurs jaunes de Twik, 59$ chez Simons.

Courtoisie

Blouse boutonnée prairie de Twik, 39$ chez Simons.

Courtoisie

Haut portefeuille brodé de American Eagle, 60$ en ligne.

Courtoisie

Robe-tablier rose de Twik, 79$ en ligne.

Courtoisie

Jupe à fleurs de Frank And Oak, 79.50$ en ligne.

Courtoisie

Robe rose paysanne de Twik, 99$ chez Simons.

Courtoisie

Robe à manches bouffantes de Boohoo, en rabais à 24$ en ligne.

Courtoisie

Robe longue en dentelle de American Eagle, 75$ en ligne.

À voir aussi: Les 8 tendances mode les plus populaires sur TikTok