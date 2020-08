Oubliez le gloss, on porte des huiles sur les lèvres maintenant

La tendance des lèvres brillantes et hydratées est plus forte que jamais. Tellement, qu’un simple gloss ne peut pas faire l’affaire!

On voit de plus en plus de compagnies de maquillage qui sortent plutôt des huiles pour les lèvres. Celles-ci hydratent autant qu'un baume à lèvres et donnent une teinte naturelle ainsi que le look brillant escompté.

En plus de tout cela, les huiles pour les lèvres sont beaucoup moins collantes que les gloss! On peut donc dire au revoir à la mèche de cheveux qui ne cesse de coller à notre bouche.

Voici donc les 8 meilleures huiles à lèvres pour remplacer votre gloss et votre baume du même coup:

1. Huile confort de Clarins, 28$ en ligne

Courtoisie

Disponible en plusieurs couleurs, cette huile pour les lèvres mélange le jojoba et le noisetier pour hydrater les lèvres en douceur.

2. Huile pour les lèvres hydratante de Burt’s Bees, 8.50$ en pharmacie

Courtoisie

Que vous choisissiez celle aux amandes ou au fruit de la passion, ce traitement va laisser vos lèvres brillantes et lisses.

3. Huile Glassified de Morphe 2, 12$ chez Sephora

Courtoisie

Cette gamme inspirée par la génération Z offre une huile pour les lèvres légèrement teintée. Ses huiles hydratantes de jojoba, noix de coco et moringa donnent un parfum naturellement sucré qui rappelle les journées à la plage!

4. Huile en bâton glow de MILK, 20$ chez Sephora

Courtoisie

Le format en bâton est très pratique et facile à transporter. De plus, la teinte est discrète, luisante et scintillante, comme on aime!

5. Huile #thisiseverything de Nyx, 9$ en ligne

Courtoisie

Offert en formule translucide ou légèrement teintée, ce produit mélange les huiles d’amandes, d'avocat, de jojoba et de rose musquée. L’odeur de vanille et cerise vous fera rêver!

6. Huile teintée Clean Fresh de Covergirl, 11$ chez Amazon

Courtoisie

Cette huile de la gamme végane et «clean» de Covergirl est infusée de noix de coco, d’huile de pomme grenade et de vitamine E pour hydrater et nourrir les lèvres.

7. Huile revitalisante de Ciaté London, 21$ chez Sephora

Courtoisie

Sans parabènes et végane, cette huile pour les lèvres est enrichie de vitamines et traite autant les lèvres qu’elle les rend brillantes.

8. Huile teintée de e.l.f., 8$ en pharmacie

Courtoisie

Cette huile pour les lèvres revitalisante teinte doucement les lèvres avec une touche de couleur. Elle est légère et donne des lèvres d'apparence saine.