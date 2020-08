Le trait de personnalité le plus méconnu de chaque signe astrologique

On a tous déjà entendu les clichés à propos de notre signe astrologique, mais nous sommes tellement plus que cela!

On sait que les Lion veulent de l’attention, que les Taureau sont têtus et les Vierge, perfectionnistes. Au-delà de ces 2 ou 3 traits de personnalité qui reviennent toujours, on a tous et toutes des qualités et défauts qui nous rendent spéciaux.

Chaque signe présente des traits dont on parle moins souvent que vous risquez de reconnaître.

Voici donc le trait de personnalité le plus méconnu de chaque signe:

Bélier - Ils ont peur de ne pas réussir

Sadie Sink, née 16 avril 2002, est Bélier

Oui, les Bélier sont en apparence très confiants, mais cela cache une peur de ne pas être capable de réussir. Ils se mettent beaucoup de pression sur les épaules autant pour le travail, que leurs relations amoureuses et leurs nombreux défis personnels.

Taureau - Ils sont aventuriers dans la chambre à coucher

Née le 11 mai 1999, Sabrina Carpenter est Taureau

On pense souvent aux Taureau comme des gens un peu introvertis qui préfèrent une soirée seul à écouter Netflix, qu’une sortie au bar entre amis. Par contre, ils sont aussi des gens très sensuels qui ont une facilité à exprimer leur amour de façon... physique!

Gémeaux - Ils portent un masque

Né le 17 juin 1997, KJ Apa est Gémeaux

Les gens Gémeaux sont connus comme étant des gens heureux qui mettent de la vie dans les partys. Puisqu’ils savent que les gens s’attendent à cela d'eux, quand ils passent une période difficile, ils ont tendance à mettre un masque avec les autres et faire semblant que tout va bien.

Cancer - Ils sont plus forts qu’on le croit

Née le 29 juin 1994, Camila Mendes est Cancer

Souvent décrits comme des gens sensibles et très émotifs, on ne pense pas aux Cancer comme étant des gens forts. C’est pourtant tout le contraire! Le crabe, le symbole du Cancer, a une carapace très dure, tout comme ces gens qui peuvent passer au travers de n’importe quelle épreuve.

Lion - Ils aiment être seuls (parfois)

Née le 18 août 1997, Josephine Langford est Lion

Puisque les Lion aiment l’attention, ils sont en constante représentation quand ils sont avec des gens. Cela peut être épuisant à la longue! C’est pourquoi ils apprécient passer un peu de temps seuls: ils peuvent enfin être eux-mêmes, sans la pression d’être le centre de l’attention.

Vierge - Ils peuvent être «wild»

Née le 1er septembre 1996, Zendaya est Vierge

Les Vierge préfèrent l’ordre, les plans et l’organisation. Ils sont souvent en charge de tout cela dans leur cercle d’amis, famille ou relation. Parfois, ils ont envie d’oublier leurs responsabilités et faire la fête et, quand cela leur arrive, tassez-vous de là, rien ne peut les arrêter!

Balance - Ils sont hilarants

Né le 11 octobre 1993, Brandon Flynn est Balance

Souvent des gens intelligents et raffinés, on peut croire à première vue que les Balance sont un peu snob. Par contre, dès qu’on apprend à les connaître un peu plus et dans l’intimité, on réalise qu’ils sont les gens les plus drôles! Une blague n’attend pas l’autre, et leur talent pour raconter des histoires est inégalé.

Scorpion - Ils sont suspicieux

Née le 10 novembre 1999, Kiernan Shipka est Scorpion

Les Scorpion tombent facilement en amour et, dans ce contexte, ils peuvent avoir tendance à faire confiance trop rapidement. Par contre, dans toutes les autres sphères de leurs vies, ils sont très suspicieux! Ils vérifient que la porte est bien barrée, n’osent pas parler dans le dos de quelqu’un avec n’importe qui, et ne croient pas facilement ce qui pourrait être un mensonge.

Sagittaire - Ils sont «messy»

Née le 11 décembre 1996, Hailee Steinfeld est Sagittaire

Lorsqu’on rencontre une personne Sagittaire, elle semble toujours avoir sa vie sous contrôle. Même sa maison peut sembler propre! Mais ouvrez un placard ou un tiroir caché et leur terrible secret sera révélé: ils sont extrêmement bordéliques!

Capricorne - Ils sont secrètement émotifs

Née le 18 janvier 1988, Ashleigh Murray est Capricorne

Les Capricorne sont souvent des leaders naturels, et des gens très organisés. On peut donc croire qu’ils sont froids, mais c‘est parce qu’ils tentent de cacher leurs émotions à tout prix! Cela prend du temps avant qu’ils s’ouvrent aux autres et dévoilent qu’ils sont aussi sensibles.

Verseau - Ils sont complexés

Née le 28 janvier 1998, Ariel Winter est Verseau

Souvent des gens spéciaux et marginaux, les Verseau sont des gens originaux. Leurs différences font leur force, et ils en sont fiers, mais au fond d’eux, ils ont peur d’être incompris. Puisqu’ils sont souvent perçus comme étant étranges, ils peuvent être complexés.

Poissons - Ils sont voyants

Née le 6 mars 1997, Alisha Boe est Poissons

Les Poissons sont très sensibles aux autres, les rendant pratiquement voyants! Ils peuvent percevoir que vous n’allez pas bien avant même que vous ne le réalisiez. Ils sont du genre à deviner que quelque chose vous est arrivé seulement en regardant votre expression faciale. Impressionnant!

