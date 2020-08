Cette étude dévoile à quel âge on est censé avoir rencontré l’amour de sa vie

Vous êtes à la recherche de l’amour avec un grand A et vous vous demandez quand ce dernier va finalement arriver dans vos vies? Eh bien il existe un âge propice pour trouver l’amour, selon un sondage du site web de rencontre Match.com.

Après avoir analysé les réponses de 2000 candidats en couple, ces derniers ont pu déterminer l’âge moyen des gens quand ces relations durables s’étaient formées.

Selon les candidats qu’ils ont interviewés, l’âge où les gens trouvent l’amour se situe à 25 ans pour les femmes et 28 ans pour les hommes . En moyenne, les couples durables se forment donc à 27 ans .

Ces résultats ont du sens, puisque c’est vers cet âge que l’on commence à penser à construire notre foyer et notre famille, quand nos emplois sont stables depuis quelques années et que nos envies de célibats et de party commencent à s'essouffler.

Dans cette étude, on découvre que les gens ont tendance à dire «je t’aime» pour la première fois cinq mois après les débuts de la relation. Les 6 mois sont l’étape cruciale où la personne que vous aimez commence à faire de la place chez elle pour accueillir votre brosse à dents et vos quelques vêtements!

N’ayez crainte toutefois : si vous êtes célibataires encore à cet âge et pas par choix, c’est simplement que vous avez un parcours un peu différent de la moyenne des gens et il n’y a pas de place à s’alarmer. C’est bien connu : on peut trouver l’amour à n’importe quel âge! Prenez donc votre temps.

