Emma Verde explique enfin pourquoi elle a disparu de YouTube

La star de YouTube Emma Verde inquiétait ses fans depuis qu’elle avait cessé de produire du contenu sur les réseaux sociaux, mais celle-ci est de retour pour nous expliquer ce qui s’est réellement passé.

Emma Verde a débuté sa carrière de Youtubeuse il y a de cela plusieurs années, offrant du contenu beauté et lifestyle à ses nombreux abonnés.

Son succès fut intense et rapide, et Emma a même sorti deux livres, Suivez-moi et Pastel, ainsi que quelques collections de fournitures scolaires.

Puis, il y a environ 1 an, la jeune femme a cessé de produire du contenu sur YouTube, et était très discrète sur les autres réseaux sociaux. C’est enfin le 11 août que Emma a voulu donner des explications à ses fans, partageant une vidéo intitulée «Pourquoi j’ai arrêté YouTube».

Dans cette vidéo, Emma explique qu’avec tout son succès, elle a vécu des situations extrêmement stressantes, notamment de nombreux «meet up» qui lui causaient de l’anxiété. Bien qu'elle adorait rencontrer ses fans, l'organisation de ces événements n'était souvent pas adéquate selon Emma, ce qui pouvait être anxiogène.

En plus de cela, elle travaillait beaucoup trop, sans ne jamais prendre de vacances par peur de décevoir ses fans. Elle a vu sa santé mentale se détériorer, pour finalement réaliser qu’elle souffrait d’un «burn out», ou du syndrome d’épuisement professionnel.

Ce qu’elle ne disait pas à ce moment-là, c’est que Emma se retrouvait aussi dans une relation amoureuse toxique. Ceci lui prenait beaucoup d’énergie, et l’affectait énormément psychologiquement.

• À lire aussi: 10 signes que votre relation amoureuse pourrait être toxique

Elle a donc disparu des réseaux sociaux pour prendre soin d’elle.

L’excellente nouvelle, c’est que Emma a expliqué qu’elle va aujourd’hui beaucoup mieux. Avec le recul, elle reconnaît les signes d’épuisement, et de relation toxique, qu’elle vivait à l’époque.

Elle se sent donc prête à faire un grand retour sur YouTtube, et se dit très excitée de pouvoir créer pour ses fans à nouveau!

On lui souhaite tout le bonheur du monde, et vous pouvez visionner sa vidéo complète juste ici:

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez souffrez de problèmes de santé mentale ou se retrouvez dans une relation malsaine, n’hésitez pas à contacter Tel Jeune ou le soutien aux victimes de violence conjugale.

À voir aussi: 15 célébrités qui ont parlé ouvertement de santé mentale