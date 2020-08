16 incroyables secrets de tournage de «Riverdale» que vous ne saviez pas

En attendant de nouveaux épisodes de Riverdale, plongeons dans les secrets de l’univers de cette série télé iconique.

On sait bien que lorsqu’on écoute notre émission préférée, on a seulement accès à une version peaufinée de mois et de mois de travail. Alors, que se passe-t-il réellement entre les scènes?

Riverdale est une émission remplie de rebondissements, et c'est sans trop de surprise que vous découvrirez que le tournage l’est tout autant, sinon plus!

Voici 16 secrets de tournage choquants de Riverdale:

1. Certains acteurs ont auditionné pour d’autres rôles

C’est impossible à imaginer aujourd’hui, mais Cole Sprouse avait d’abord passé une audition pour le rôle de Archie, et non Jughead! En lisant ses scènes, il a trouvé Jughead plus intéressant, et on connaît la suite.

Il en est de même pour Madelaine Petsch qui, à la base, était considérée pour interpréter Betty Cooper! Dès que les producteurs ont vu Madelaine en personne, ils ont tout de suite su qu’elle serait plutôt parfaite pour le rôle de Cheryl Blossom.

2. Cole Sprouse ne voulait pas chanter dans l’épisode musical

Les épisodes musicaux de Riverdale sont maintenant un incontournable de chaque saison. Mais lors du tout premier, Carrie, dans la saison 2, Cole Sprouse a refusé catégoriquement de chanter ou de danser.

Heureusement pour nous, il a finalement accepté de montrer ses talents pour les épisodes Heathers et Hedwig and the Angry Inch.

3. Lili Reinhart et Mädchen Amick ont un matching tatoo accidentel

Au tout début du tournage, Lili et Mädchen Amick, qui jouent le duo mère/fille de Betty et Alice Cooper, ont réalisé qu’elles avaient un point en commun.

Les deux femmes ont en fait le même tatouage sur le poignet! Il s’agit d’une flèche. Quelle coïncidence!

4. Pretty Little Liars et Riverdale ont un point en commun

Rosewood = Riverdale? The Jason Blossom suspect list just doubled in size... #PrettyLittleLiars #Riverdale pic.twitter.com/kZamv14La9 — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) February 25, 2017

Vous l’avez peut-être remarqué, l’école secondaire utilisée dans Riverdale et PLL est la même! Il s’agit de l’école Lord Byng à Vancouver.

5. Cole et Camila se connaissaient avant le tournage

En effet, les deux acteurs allaient à la même université, l’Université de New York. Camila a rapidement reconnu Cole et Dylan Sprouse sur le campus. Elle a parlé quelques fois à Dylan, mais a expliqué en entrevue que Cole semblait très gêné et ne parlait pas vraiment aux autres étudiants.

Pour sa part, le jeune homme a avoué n’avoir jamais remarqué Camila.

6. C’est Cole Sprouse qui a donné l’idée que Jughead disparaisse dans la saison 4 aux scénaristes

Qui ne se souvient pas de la fin de la saison 3, où on voit Archie, Betty et Veronica couverts de sang, brûler leurs vêtements et se promettre de ne parler à personne de ce qui venait de se passer? L’absence de Jughead durant cette scène a donné lieu à l’intrigue principale de la saison 4 qui explique comment et pourquoi Jughead avait disparu.

En fait, la seule raison pour laquelle Jughead n’était pas présent autour du feu est tout simplement parce que Cole Sprouse avait trop froid pour filmer dehors. Les producteurs se sont donc inspirés de cela pour concocter toute la saison 4!

7. KJ Apa s’est cassé la main durant une scène intense

Lors de la scène très intense de la saison 1 où Cheryl tombe dans l’eau glacée de la rivière, KJ Apa a tout donné. Pour protéger sa main de la glace, KJ devait donner des coups de poing sur un matelas de mousse.

Par contre, l’acteur était tellement dans son personnage qu’il a réalisé, après avoir filmé la scène, qu’il s’était fracturé la main!

8. Il existe des scènes où d’autres personnages tuent Jason Blossom

On se souvient que, lors de la toute première saison de Riverdale, le seul et unique mystère était «mais qui a tué Jason Blossom?». Pour assurer que la révélation reste secrète jusqu’à ce que l’épisode soit diffusé, les producteurs de la série ont même caché l’information aux acteurs!

Pour se faire, ils ont filmé plusieurs scènes où d’autres personnages étaient responsables de la mort de Jason. KJ Apa et Cole Sprouse étaient persuadés que c’était Archie le coupable, alors que Madelaine Petsch croyait que c’était Cheryl.

9. Madelaine Petsch a dû surmonter sa pire phobie pour son rôle

Plus jeune, Madelaine se retrouvait dans un bateau avec une vitre sur le plancher pour observer les poissons, lorsque le verre a brisé. Cet événement lui a donné une peur bleue de l’eau.

Lorsqu’elle a appris qu’elle devrait filmer une scène où Cheryl et son frère Jason se retrouvent dans un petit canot sur l’eau, elle a fait une crise de panique. C’est grâce à son partenaire de jeu, Trevor Stines, qu’elle a réussi à garder son calme durant la scène.

10. KJ Apa a sa propre opinion sur avec qui Archie devrait finir

Selon l’acteur, le fait que la relation entre Betty et Archie est si iconique dans les bandes dessinées est très cool. Personnellement, il aimerait que ces deux personnages finissent ensemble.

Par contre, il adore le couple de Betty et Jughead, alors il se contredit un peu!

11. Cole Sprouse voulait que Jughead soit asexuel

Dans les bandes dessinées Archie, le personnage de Jughead n’était jamais en couple, il était en fait asexuel, ce qui décrit les gens qui ne ressentent aucun désir sexuel envers les autres.

Cole Sprouse voulait qu’il en soit de même pour le personnage dans la série, car il trouvait que c’était une belle représentation de cette sexualité méconnue. Néanmoins, les créateurs de la série ont préféré explorer une relation avec Betty.

12. Vanessa Morgan a reçu des menaces de mort quand elle s’est jointe à la distribution

Lorsqu’il a été annoncé que l’actrice Vanessa Morgan allait jouer le rôle de Toni Topaz, les fans ont eu peur qu’elle ne brise le couple «Bughead». Puisque Toni est elle aussi une Serpent et la première amie de Jughead lorsqu’il change d’école, les fans avaient raison d’être inquiets!

Vanessa Morgan a donc expliqué qu’elle recevait des messages haineux et même des menaces de mort. Mais aujourd’hui, Toni est l’un des personnages les plus aimés et, au contraire, les fans en demandent plus!

13. Katherine Langford a failli jouer dans Riverdale

Celle qu’on a connue comme Hannah Baker dans 13 Reasons Why a bien failli se retrouver dans Riverdale aussi! Dans le processus d’audition, les producteurs tentaient de créer des duos. Camila Mendes se souvient donc avoir passé une audition dans laquelle Katherine Langford était Betty Cooper!

On sait aujourd’hui qu’elle a finalement opté pour 13 Reasons Why et que c’est Lili qui a obtenu le rôle de Betty.

14. Le titre de chaque épisode est une référence cinématographique

Le créateur de la série, Roberto Aguirre-Sacasa, a déjà avoué que chaque titre d’épisode était en fait un clin d’œil à un film qui l’inspirait. Par exemple, le premier épisode, The River's Edge, est le titre d’un film de 1986 mettant en vedette Keanu Reeves.

De cette façon, on peut un peu deviner le sujet de l’épisode! Dans la saison 2, le 5e épisode s’intitule When A Stranger Calls, un film d’horreur dans lequel une babysitter reçoit un appel d’un tueur caché dans la maison. Dans cet épisode, Betty reçoit un appel du «Black Hood» qui, on le sait maintenant, est en fait son père!

15. L’actrice qui jouait Midge est aussi dans To All the Boys I’ve Loved Before

On se souvient du personnage de Midge qui était dans les 2 premières saisons de Riverdale, avant de perdre la vie lors de l’épisode musical Carrie.

Vous n’aviez probablement pas remarqué qu’il s’agit en fait d'Emilija Baranac qui joue Gen, l'ex de Peter Kavinsky dans To All the Boys I’ve Loved Before!

16. Chance Perdomo de Sabrina a auditionné pour un rôle

Chance, qui joue Ambrose dans Chilling Adventures of Sabrina, avait passé une audition pour le rôle de Jughead.

Bien qu’il n’ait pas eu l’emploi, Roberto Aguirre-Sacasa, le créateur des 2 séries, a tellement aimé l’audition de Chance qu’il a inventé le personnage d'Ambrose juste pour l’acteur.

