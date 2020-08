Voici pourquoi Lili Reinhart avait peur de faire son «coming out»

L’actrice Lili Reinhart avait créé plusieurs remous, il y a quelques semaines, alors qu’elle avait décidé de révéler au public qu’elle était membre de la communauté LGBTQ+.

• À lire aussi: Les coming-out les plus touchants des stars

En effet, cette dernière avait partagé, dans ses stories sur Instagram, une image annonçant une manifestation de la communauté LGBTQ+ en soutien au mouvement Black Lives Matter. C’est de cette façon toute simple que la comédienne que l’on connaît surtout pour son rôle de Betty Cooper dans Riverdale a révélé être bisexuelle.

«Bien que je ne l’ai jamais annoncé publiquement avant, je suis une femme bisexuelle et fière de l’être. Je ferai partie de cette manifestation aujourd’hui. Joignez-vous à nous», avait alors révélé la jeune femme de 23 ans.

En entrevue avec le magazine Flaunt, l’actrice qu'on peut aussi voir dans le film Hustler a décidé de s’ouvrir un peu plus au sujet de sa sexualité.

«Je savais très bien que j'étais attirée par les femmes dès mon plus jeune âge», a-t-elle révélé en entrevue. «Je sentais toutefois que puisque j’ai été uniquement dans des relations hétéronormatives, il serait trop facile pour n'importe quel étranger, en particulier les médias, de me vilipender et de m'accuser de faire semblant d’être gaie pour attirer l'attention. Ce n'est pas quelque chose que je voulais vivre. Mais pour mes amis et mes proches, ma bisexualité n’a jamais été un secret.»

• À lire aussi: Voici l'historique complet de la relation entre Cole Sprouse et Lili Reinhart

Elle savait que de révéler sa bisexualité allait faire jaser et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle a choisi d’associer son coming out à un événement Black Lives Matter.

«Je sentais que je n'en faisais pas assez», a-t-elle déclaré à Flaunt. «Et je trouvais ça nul de repartager ce que tout le monde publiait, alors je me suis demandé: "OK, qu’ai-je de particulier à offrir?"»

C’est donc pour donner plus de visibilité à ce mouvement si important que Lili a souhaité annoncer au monde sa bisexualité.

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s " /> " />

s " /> " />