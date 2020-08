«Get Even»: Si vous aimez Pretty Little Liars et Elite, cette nouvelle série est pour vous

Un meurtre, des secrets, du girl power, Get Even sera sans aucun doute votre nouvelle série Netflix favorite.

Il faut l’avouer, il n'y aura jamais trop de séries télé mystérieuses qui se déroulent dans une école secondaire. Get Even, la toute nouvelle, possède le décor d’école privée où les différentes classes sociales s’opposent d'Elite, et le groupe de filles qui doit unir ses forces de Pretty Little Liars.

Ensemble, cela donne un thriller captivant qui deviendra votre prochaine obsession!

• À lire aussi: Les 11 meilleures séries pour ados à voir si tu aimes «Riverdale» ou «13 Reasons Why»

Voici donc tout ce qu’il faut savoir sur Get Even:

Quelle est l’histoire de Get Even?

Get Even suit un groupe de 4 filles qui sont dans des cercles complètement différents de leur école secondaire: la populaire, la sportive, la nerd et la rebelle.

Ensemble, elles décident de former un groupe surnommé DGM («Don’t get mad» ou «Ne te fâche pas» en français) qui sert à exposer les méchants et ceux qui intimident les autres à leur école. Lorsqu’elles remplissent une de leurs missions, elles laissent une carte «DGM», mais puisqu’elles ne sont pas amies, personne ne peut deviner quelle est l’identité des membres de ce groupe mystérieux.

Netflix

Tout bascule lorsqu’un meurtre est commis et qu’une carte DGM est laissée à côté du corps. Les filles doivent protéger leur réputation et découvrir qui est le coupable.

Qui sont les actrices principales de Get Even?

Jessica Alexander

Jessica joue Olivia, la belle fille populaire qui ment à propos de deux choses: la richesse de sa famille et son orientation sexuelle.

Kim Adis

Kim est Kitty, l’élève modèle qui ressent une pression de réussir dans toutes les sphères de sa vie à cause de ses parents.

Bethany Antonia

Bethany interprète Margot, une «geek» un peu gênée qui préfère jouer à des jeux vidéo plutôt que de se faire des amis.

Mia McKenna-Bruce

Mia joue Bree, une rebelle qui est constamment dans le trouble à l’école, mais qui s’en sort grâce à son père riche.

Combien il y a-t-il d’épisodes et de saisons de Get Even?

La toute première saison est d’abord parue sur la chaîne anglaise BBC. Inspirée par le roman du même nom de Gretchen McNeil, la série est composée de 10 épisodes de 30 minutes.

Pour le moment, une deuxième saison n’a pas été confirmée, mais le potentiel est là puisque les fans en redemandent.

À suivre!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s " /> " />