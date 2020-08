Découvrez combien d'argent font les stars de TikTok

Combien d’argent par année font Charli D’Amelio ou bien Addison Rae? La réponse risque de vous surprendre... et de vous impressionner!

Le magazine Forbes a à l’habitude de publier à chaque année des listes de stars les mieux payées dans leur milieu respectif, que ce soit des acteurs, ou des Youtubeurs.

En 2020, pour la première fois, le site a dévoilé le top des 7 stars de TikTok les plus riches!

Bien sûr, ce n’est pas que sur la plateforme que ces vedettes font le plus d’argent, mais bien avec d’autres projets comme leur «merch» ou des collaborations avec des marques connues comme American Eagle.

Découvrez les 7 stars de TikTok les plus riches:

7. Michael Le : 1.2 millions

Micheal Le est le fondateur de Shluv House. Ses vidéos les plus populaires sont celles où il est accompagné de son petit frère, et celles dans des escaliers roulants.

6. Spencer X : 1.2 millions

Michael et Spencer sont donc à égalité au niveau de leurs revenus. Sa spécialité est le «beat boxinb» et la majorité de ses revenus lui vient de ses collaborations avec Oreo, Sony et Uno.

5. Josh Richards : 1.5 millions

Josh, l'un des fondacteurs du Sway House, fait son argent sur Youtube, avec les partenariats avec les marques, ses vêtements, mais aussi avec un contrat musical avec Warners. De plus, il a sa propre agence d’influenceurs, TalentX.

4. Loren Gray : 2.6 millions

Loran fait son argent avec sa musique, mais aussi ses collaborations avec des marques comme Reebok, Hyundai et Burger King. Plus récemment, elle a même signé un contrat avec Revlon!

3. Dixie D’Amelio : 2.9 millions

La grande soeur de Charli a eu une grosse année à date! En plus de ses nombreuses vues sur TikTok, elle a lancé sa première chanson, Happy. Elle a aussi collaboré avec Hollister et la marque de maquillage Morphe.

2. Charli D’Amelio : 4 millions

La star la plus populaire de TikTok n’est pas la plus riche! Charli a tout de même gagné un impressionnant montant en 2020. Ceci est grâce à sa «merch», ses collaborations, et sa publicité qui est apparue au Super Bowl.

1. Addison Rae : 5 millions

C’est en effet Addison Rae qui remporte le plus d’argent chez les vedettes de TikTok. Elle a entre autre obtenu un contrat avec American Eagle, et aussi lancé sa propre compagnie de maquillage: Item Beauty. Elle est en feu!

