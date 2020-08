Toutes les célébrités s’arrachent ces pantoufles confortables

Depuis le début du confinement, tous semblent apprécier de plus en plus les vêtements confortables, mais cela inclut aussi les chaussures!

De plus en plus de célébrités semblent «rocker» les pantoufles en mouton, plus spécifiquement celles de la marque UGG.

On les a vus sur Selena Gomez lorsqu’elle enregistrait sa nouvelle musique, sur Kylie Jenner lors d’un lancement pour Kylie Skin et même sur Lucy Hale qui travaillait de la maison.

En plus d’elles, Gigi Hadid est une fan, tout comme sa soeur Bella.

On comprend pourquoi! En plus d’être adorables, elles sont confortables et stylées.

Voici 5 pantoufles «fluffy» à se procurer pour copier le look des stars:

1. Pantoufle Fluff Yeah de UGG, 125$ chez Simons

Courtoisie

2. Pantoufle croisée de Boohoo, en rabais à 16$ en ligne

Courtoisie

3. Chausson en peluche de Parlovable, 30$ chez Amazon

Courtoisie

4. Pantoufle duveteuse de SHEIN, 15$ en ligne

Courtoisie

5. Pantoufle en fausse fourrure de Addition Elle, 20$ en ligne