Depuis la sortie de The Kissing Booth 2: Going the Distance, on en redemande sur notre série de films favorite!

On ne peut s’empêcher d’adorer les personnages et l’histoire des films The Kissing Booth. C’est une «rom-com» parfaite pour une soirée entre BFFs!

De relations entre les acteurs, en passant par des cascades vraiment impressionnantes, il existe une foule de faits amusants à propos des deux films.

Voici donc 10 secrets de tournage de The Kissing Booth 1 et 2 qui vont vous surprendre:

1. Jacob Elordi a dû apprendre à conduire une moto pour le rôle

En effet, il n’avait jamais conduit ce type de véhicule avant cela! Il s’est depuis découvert une passion.

Par contre, il a avoué, en entrevue, que sa mère ne le laisserait jamais posséder une moto, alors cela est réservé au plateau de tournage!

2. Joey King et Taylor Zakhra Perez ont vraiment fait LA danse

L’un des moments les plus marquants de Going the Distance est sans aucun doute lorsqu'Elle et Marco pratiquent leur danse pour une dernière fois avant le concours.

Dans une vidéo partagée sur Instagram par les acteurs, on peut voir que Joey et Taylor ont en effet performé la danse au complet, en une seule prise, alors que la caméra tournait autour d’eux. À voir, c’est très impressionnant!

3. Jacob Elordi déteste le personnage de Noah Flynn

L’acteur l’a souvent dit: il n’est pas comme Noah dans la vraie vie! Il a même déjà avoué qu’il trouvait l'attitude de bad boy de Noah «terrible».

De plus, il déteste s’entraîner et n’aime pas la préparation qui vient avec ce personnage!

4. Joey King et Joel Courtney sont réellement BFFs dans la vraie vie

Tout comme Elle et Lee, Joey et Joel sont très proches dans la vraie vie. Les deux partagent régulièrement des photos ensemble et semblent passer beaucoup de temps en compagnie l’un de l’autre!

5. Le tournage a eu lieu en Afrique du Sud

Bien que l’histoire se déroule en Californie et à Boston (où Harvard se situe), le film a réellement été tourné à Cape Town.

Par contre, certaines scènes ont été filmées à Los Angeles.

6. Dans The Kissing Booth 2: Going the Distance, Joey King portait une perruque

Puisque la jeune femme a dû se raser la tête pour son rôle de Gypsy Rose Blanchard dans The Act, une perruque a été utilisée lors du tournage de The Kissing Booth 2... et 3!

7. Le 3e film a déjà été filmé

Parce que, oui, TBK 2 et 3 ont été filmés l’un à la suite de l’autre!

• Voici tous les détails: «The Kissing Booth 3»: Voici tout ce qu'on sait sur la suite tant attendue

8. Joel Courtney s’est blessé sur le plateau

Lors de son premier jour de tournage sur le premier film, Joel Courtney s’est frappé fortement le menton sur le toit de sa voiture.

Il a dû être transporté à l’hôpital pour des points de suture et Joey King a documenté le tout!

9. Taylor Zakhra Perez ne jouait pas de guitare avant le tournage

Tout comme Jacob, qui a dû apprendre à faire de la moto, Taylor a suivi des classes intensives de guitare pour son rôle de Marco.

Il a finalement suffisamment pratiqué pour être en mesure de jouer de son instrument lui-même. C’est d’ailleurs sa voix qu’on entend lorsqu’il chante!

10. L’auteure a choisi des signes astrologiques pour les personnages

Elle et Lee sont tous les deux nés le 7 juin, la même date que l’auteure des romans, Beth Reekles! Les deux BFFs sont donc Cancer.

Noah, pour sa part, est né le 5 octobre et il est Balance!

À voir aussi:

s " /> " />

s " /> " />