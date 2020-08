Lysandre Nadeau change de tête et c'est magnifique

L'influenceuse Lysandre Nadeau s'est rendue au salon de coiffure pour un changement capillaire estival magnifique!

C'est chez Max Gourgues, le coloriste des stars, que Lysandre s'est retrouvée ce mardi 4 août pour une nouvelle tête.

Elle a finalement révélé le résultat, dévoilant sa nouvelle tête très blonde!

Lysandre a avoué adorer sa nouvelle couleur, écrivant «Je capote» dans sa Story sur Instagram.

En plus de Max Gourgues, la coupe un peu plus courte de Lysandre est signée Benjamin Bélanger.

Ensemble, ils ont opté pour un blond un peu plus froid qu'à l'habitude, et on adore le résultat!

Par le passé, Lysandre a eu les cheveux de plusieurs teintes différentes, dont rosé, et même blond platine!

Décidément, tout lui va bien.

