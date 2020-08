Le «Hype House» va avoir sa propre émission de télé

Le groupe de TikTokeurs le plus populaire de toute la plateforme passera de vos écrans de téléphones à vos télévisions très bientôt!

En effet, il a été annoncé que le Hype House allait être au centre d’un docu-série suivant la vie des stars de TikTok à Los Angeles.

La série va se concentrer sur Chase Hudson et Thomas Petrou, les cofondateurs du Hype House, mais aussi leurs amis célèbres comme Nikita Dragun et, bien sûr, les autres membres du groupe. Cela comprend Avani, Kouvr Annon, Nick Austin, Mia Hayward, Angel Herrera, Ondreaz et Tony Lopez, Madi Monroe, Ryland Storms, Alex Warren, Jack Wright, James Wright et Nate Wyatt.

L’émission qui va s’appeler The Hype Life promet de montrer beaucoup plus que ce que l’on voit sur les réseaux sociaux.

Selon le magazine Deadline qui a dévoilé la nouvelle, ce sera un accès privilégié dans la vie stressante, mais glamour, des jeunes stars alors qu’ils vivent ensemble et collaborent en créant du contenu.

Considérant les nombreux «drama» amoureux entre les membres du Hype House et du Sway House, on s’attend aussi à en voir de toutes les couleurs concernant leurs amours rocambolesques!

À suivre...

À voir aussi:

s " /> " />

s " /> " />