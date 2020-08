Voici pourquoi Dixie D’Amelio et Griffin Johnson se sont séparés

L’un des couples les plus adorés de TikTok, formé de Dixie D’Amelio et Griffin Johnson, s’est officiellement séparé et la raison de sa rupture va vous surprendre.

Depuis quelques jours, la rumeur court selon laquelle Dixie et Griffin se seraient séparés. Le tout arrive quelques semaines seulement après qu’ils aient officialisé leur relation de façon adorable.

Les fans ont remarqué que Dixie et Griffin ne se suivaient plus sur les réseaux sociaux, mais plus important encore, une jeune femme a «exposé» Griffin sur TikTok.

Selon la vidéo d’une certaine Madison Galley, Griffin l’avait contactée par messages privés sur Instagram pour lui demander des photos et même lui proposer de se rencontrer en personne.

Le TikTok se termine sur une capture d’écran de Madison, démontrant que Dixie l’avait contactée à ce sujet.

Ceci semble confirmer ce que Chase Hudson avait dit au sujet de Griffin. Lorsque celui-ci avait décidé d’exposer les problèmes de tous ses amis au grand jour, il avait accusé Griffin d’infidélité, plus précisément d’avoir trompé Dixie avec l’ex de Tayler Holder, Kaylyn, et l’ex de Bryce Hall, Elle.

Thomas Petrou a commenté sous la vidéo de Madison, disant: «Il faut croire que Chase ne mentait pas finalement».

Depuis, Dixie a brisé son silence. Elle a partagé une vidéo sur sa chaîne Youtube s’intitulant «Ma dernière date avec Griffin».

Elle débute le vlog en expliquant qu’elle avait filmé cette vidéo il y a un moment déjà et que, depuis, elle et Griffin s’étaient en effet séparés. Dixie voulait tout de même partager les images.

On lui souhaite beaucoup de bonheur!

