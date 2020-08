Joey King serait en couple avec cet acteur de «The Kissing Booth 2» selon plusieurs fans

Joey King se retrouve au centre d'une rumeur de nouvelle relation après avoir été aperçue en vacances avec un acteur de The Kissing Booth 2.

Plusieurs fans de la série The Kissing Booth ont remarqué que la jeune femme, qui a récemment soufflé ses 21 bougies, semble se rapprocher de l'un de ses collègues à l'écran.

Sans ne rien «spoiler», dans The Kissing Booth 2: Going the Distance, Elle, le personnage joué par Joey King, se retrouve dans un triangle amoureux, déchirée entre Noah (Jacob Elordi) et le nouveau venu: Marco!

La réalité semble imiter la fiction puisque plusieurs fans croient que Joey serait en couple avec nul autre que Taylor Zakhar Perez qui joue Marco.

Les fans ont eu la puce à l’oreille lorsqu’ils ont remarqué que Joey a choisi de célébrer son 21e anniversaire en compagnie de Taylor.

Celui-ci a d’ailleurs partagé un beau message pour souligner cette journée. Il avait ceci à dire à propos de Joey:

«Bonne fête Joey King. Honnêtement, je pourrais écrire à propos de cette femme toute la journée. Elle est la raison pourquoi j’ai voulu me joindre à la famille de The Kissing Booth. Elle m’a accueilli à bras ouverts avec amour, m’a soutenu, m’a encouragé, m’a fait rire (à un point où j’ai cru avoir fait pipi dans mes sous-vêtements), m’inspire à être un meilleur acteur, a partagé sa famille avec moi, et la liste continue! Je serai reconnaissant à tout jamais.»

Avant cette rumeur, Joey a longtemps été en couple avec Jacob Elordi, jusqu'à leur séparation en 2018.

Depuis, l’actrice a aussi été en couple avec un certain Steven Piet, un producteur de la série The Act dans laquelle Joey tenait la vedette. Cependant, la paire n’a rien publié sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois, laissant croire qu’ils auraient peut-être rompu.

Pour sa part, Jacob serait potentiellement en couple avec sa collègue de la série Euphoria Zendaya.

Ne connaissant pas le statut actuel de la relation entre Joey et Steven Piet, c’est à se demander si elle et Taylor ne sont qu’amis, ou amoureux!

À suivre...

