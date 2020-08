La pleine lune rouge de ce soir va vous donner un boost d’inspiration

Le 3 août 2020, en soirée, la pleine lune va apparaître dans le ciel, et elle risque d’être rouge! Voici tout ce qu’elle signifie.

Typiquement, la première pleine lune du mois d’août s’appelle la lune de l’esturgeon. Ce surnom provient des Premières Nations qui récoltaient une grande quantité d’esturgeon durant le mois d’août.

Puisqu’elle tombe en plein durant la période chaude, l’accumulation dans l’atmosphère d’humidité lui donne souvent une apparence rouge très spectaculaire dans le ciel.

Voici donc comment la pleine lune rouge du 3 août va vous affecter:

La lune est en Verseau

Le signe du Verseau est associé à la communauté et à l’entraide. Lorsque la pleine lune s’y retrouve, on peut ressentir un boost d’inspiration ou de motivation.

On pourrait ressentir l’envie de changer quelque chose dans notre vie, ou même notre façon de penser.

La dernière fois que la lune a été en Verseau, ce fut le 24 janvier 2020 lors de la nouvelle lune. La pleine lune de ce soir vient donc boucler cette période de nos vies très mouvementée, mais cela ne veut pas dire qu’on est sortis du bois.

Verseau est associé à Uranus

La planète qui gouverne le signe du Verseau est Uranus et elle sera alignée avec la lune ce soir. Uranus représente la justice sociale, la rébellion et le changement.

Considérant le climat actuel où les gens dénoncent de plus en plus les comportements arriérés comme le racisme ou le sexisme, on risque d’en voir d’autant en raison de cette pleine lune.

Mars est en bélier

En ce moment, Mars, la planète de l’agressivité et de la guerre, se retrouve dans la constellation du Bélier.

Puisque ce signe représente l’action, on pourrait voir des gens manifester ou dénoncer des choses. On voit déjà ce climat se dessiner, mais puisque le changement ne se produit pas en une seule journée, cela signifie qu’il faut continuer dans cette direction.

À ne pas manquer dans le ciel ce soir, et durant la nuit du 3 au 4 août!

