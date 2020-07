Cindy Cournoyer et Lucie Rhéaume lance leur nouvelle collection Girl Crush

Cindy Cournoyer et Lucie Rhéaume ont lancé leur toute nouvelle collection de «matching sets» confortables et elles font une prévente exclusive juste avant le grand lancement, qui aura lieu demain.

Si vous vouliez mettre la main sur l’un des ensembles de jogging confortables que portent les deux créatrices de contenu, c’est le moment, puisque ces dernières viennent tout juste de dévoiler leur nouveau site web pour leur marque, Girl Crush, ainsi que leur dernière collection.

Les morceaux, comprenant des pantalons de jogging, des shorts, des hauts écourtés en molleton et quelques basics, sont disponibles en quantité limitée en prévente depuis hier.

Pour ce lancement de mi-été, les entrepreneures de Girl Crush ont choisi des teintes de blanc, beige et pastel, comme le vert olive et le rose bonbon. Les prix varient entre 40$ et 70$, selon les articles.

Si jamais vos tailles sont en rupture de stock en ce moment, il n’y a pas lieu de s'inquiéter, puisque le vrai lancement de la marque aura lieu demain, le 1er août.

Alors, si vous cherchiez votre parfait kit de mou de l’automne ou encore souhaitiez encourager une entreprise d’ici, c’est sur girlcrushgang.com que ça se passe.