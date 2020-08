7 séries «creepy» à voir absolument si vous êtes fans de YOU

Vous avez dévoré les deux premières saisons de You et en redemandez? Ne cherchez plus, on a des suggestions pour vous.

• À lire aussi: «YOU» Saison 3 : Voici tout ce que l'on sait sur la suite tant attendue

La série controversée You met en vedette Penn Badgley dans le rôle de Joe, un tueur en série charismatique.

Joe n’est pas le premier meurtrier à gagner le cœur des téléspectateurs! Avant lui, la populaire série Dexter l’a fait et, depuis, plusieurs autres séries du même genre sont sorties.

Voici donc 7 séries «creepy» à voir en attendant la saison 3 de You:

1. The Stranger

Basée sur le roman du même nom de Harlan Coben, cette série de 8 épisodes va vous donner froid dans le dos.

Le principe est simple, une inconnue bouleverse la vie de plusieurs personnes en révélant au grand jour leurs plus grands secrets. Mais comment est-elle au courant de tout cela, et quel est son but?

2. Dirty John

La première saison de Dirty John raconte l’histoire réelle et troublante d’une femme séduite par un homme qui prétend être quelqu’un d’autre.

La seconde saison, The Betty Broderick Murders (qui sera disponible le 14 août sur Netflix) raconte un cas bien différent, celui d’une femme qui assassine son ex-mari et sa nouvelle copine.

3. The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Un autre cas réel. Cette série suit le jeune homme qui va tuer le designer Gianni Versace.

Un peu comme dans You, on apprend à connaître le tueur en série, et peut-être même à comprendre ce qui l’a poussé à agir ainsi.

4. Bates Motel

S’inspirant du film d’horreur classique des années 60 Psycho, Bates Motel suit l'adolescence du tueur Norman Bates.

Sa relation malsaine avec sa mère vous fera sans aucun doute penser à celle de Joe avec la sienne!

5. Castle Rock

Les fans d’horreur et de «creepy» en général vont adorer cette série qui se déroule dans l’univers de Stephen King.

La seconde saison suit plus particulière une mère et sa fille qui sont en cavale après avoir commis des actes répréhensibles. Comme Joe dans la saison 2 de You, elles essayent de garder leur passé bien caché.

6. Mindhunter

Inspirée de faits réels, cette série suit deux agents du FBI alors qu’ils parcourent les États-Unis pour s’entretenir avec différents tueurs en série.

Les différents portraits de tueurs vont vous donner des frissons, surtout considérant qu’ils ont tous déjà réellement existé.

• À lire aussi: «Mindhunter» saison 2: Voici les événements réels et ceux inventés

7. The Fall

Jamie Dornan (50 nuances de Grey) joue Paul Spector, un tueur en série charmant et, selon les apparences, est un mari et un père parfait.

Tout comme Joe, Paul semble normal, mais la vérité, c’est qu’il tue des femmes. Heureusement, une détective talentueuse, jouée par Gillian Anderson (Sex Education) est sur sa piste.